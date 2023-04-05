Ленивые вареники – это идеальный вариант быстрого и питательного перекуса для детей. Блюдо можно подать со сметаной, разными фруктами или ягодами. А если вы отказываетесь от сахара – можно добавить в массу один интересный ингредиент.

Идея приготовления ленивых вареников для детей опубликована на странице фудблогера Валерии Демчук (mrs.demenchuk) в Instagram. В массу для вареников нужно добавить кокосовую стружку. Вареники получатся в меру сладкими и воздушными.

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Ингредиенты:

сыр кисломолочный – 280 г

яйца – 2 шт

мука – 5 ст.л (можно 3 пшеничной, 2 кокосовой)

кокосовая стружка – по вкусу

Способ приготовления:

1. Вилкой растереть сыр с яйцами.

2. Добавить кокосовую стружку, муку и все перемешать до однородности.

3. Присыпать стол мукой и сделать вареники по форме, которая вам более удобная. Как вариант – шарики.

4. В кипяченую воду кладем вареники, перемешиваем и варим 2-3 минуты после того, как вареники начнут всплывать.

5. Для взрослых можно добавлять сахар в тесто.

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