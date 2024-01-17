Ленивые вареники из картофеля: рецепт бюджетного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,7 т.
Рецепт ленивых вареников

Картофель – идеальный продукт для приготовления сытных и вкусных блюд, начиная с пюре, заканчивая из пюре, заканчивая пирогами, запеканками, зразами. 

Кулинар Анастасия поделилась в Instagram рецептом вкусных ленивых вареников с картофелем, которые будут очень сытными. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • 4 картофелины (500г)
  • 2 яйца
  • 100 г муки + для панировки

Способ приготовления: 

1. Сварите картофель, разомните до однородности, добавьте яйца и муку, хорошо смешайте все. 

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2. Подпилите поверхность мукой, раскатайте тесто в колбаску и нарежьте ножом кусочки, чтобы сформировать ленивые вареники.

Приготовление вареников

3. Воду доведите до кипения, варите вареники в кипящей подсоленной воде 3-4 минуты.

Ленивые вареники

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