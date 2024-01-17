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Ленивые вареники из картофеля: рецепт бюджетного блюда
Картофель – идеальный продукт для приготовления сытных и вкусных блюд, начиная с пюре, заканчивая из пюре, заканчивая пирогами, запеканками, зразами.
Кулинар Анастасия поделилась в Instagram рецептом вкусных ленивых вареников с картофелем, которые будут очень сытными.
Ингредиенты:
- 4 картофелины (500г)
- 2 яйца
- 100 г муки + для панировки
Способ приготовления:
1. Сварите картофель, разомните до однородности, добавьте яйца и муку, хорошо смешайте все.
2. Подпилите поверхность мукой, раскатайте тесто в колбаску и нарежьте ножом кусочки, чтобы сформировать ленивые вареники.
3. Воду доведите до кипения, варите вареники в кипящей подсоленной воде 3-4 минуты.
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