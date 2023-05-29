Ленивые вареники – это вкусное, быстрое и полезное блюдо для завтрака, в основе которого – творожное тесто и иногда начинка – вишни, шоколад, тыква и даже картофель. Впрочем, вареники можно приготовить по-новому и использовать не только начинку – есть еще одно необычное дополнение.

Украинский шеф-повар Андрей Клюс (andreiklius) на своей странице в Instagram поделился рецептом ленивых вареников с оригинальным апельсиновым соусом Сюзет, которые вы захотите приготовить еще не раз.

Ингредиенты:

творог – 20 г

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яичный желток – 1 шт

мука – 20 г

сахар – 30 г

соль

Соус:

апельсины – 2 шт

сливочное масло – 20 г

сахар – 50 г

Способ приготовления:

1. Для начала нужно взять творог и отжать его от влаги.

2. Далее к творогу нужно добавить желток, сахар, муку и щепотку соли. Перемешать все до однородной консистенции.

3. Из полученной массы сформировать шарики. Их можно выложить на противень и заморозить или отварить в кипящей воде с сахаром и солью в течение 1-2 минут до готовности.

4. Для приготовления соуса нужно нагреть сок одного апельсина, сахар и сливочное масло.

5. К нагретой массе добавить готовые вареники, цедру одного апельсина и несколько его дольок. Готовить все до тех пор пока соус не станет густым.

6. Готовые вареники с соусом выложить на тарелку, по желанию украсить орехами.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, сколько яиц нужно добавить в тесто для ленивых вареников.