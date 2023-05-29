Ленивые вареники из творога по-новому: блюдо, которое вы приготовите еще не раз
Ленивые вареники – это вкусное, быстрое и полезное блюдо для завтрака, в основе которого – творожное тесто и иногда начинка – вишни, шоколад, тыква и даже картофель. Впрочем, вареники можно приготовить по-новому и использовать не только начинку – есть еще одно необычное дополнение.
Украинский шеф-повар Андрей Клюс (andreiklius) на своей странице в Instagram поделился рецептом ленивых вареников с оригинальным апельсиновым соусом Сюзет, которые вы захотите приготовить еще не раз.
Ингредиенты:
- творог – 20 г
- яичный желток – 1 шт
- мука – 20 г
- сахар – 30 г
- соль
Соус:
- апельсины – 2 шт
- сливочное масло – 20 г
- сахар – 50 г
Способ приготовления:
1. Для начала нужно взять творог и отжать его от влаги.
2. Далее к творогу нужно добавить желток, сахар, муку и щепотку соли. Перемешать все до однородной консистенции.
3. Из полученной массы сформировать шарики. Их можно выложить на противень и заморозить или отварить в кипящей воде с сахаром и солью в течение 1-2 минут до готовности.
4. Для приготовления соуса нужно нагреть сок одного апельсина, сахар и сливочное масло.
5. К нагретой массе добавить готовые вареники, цедру одного апельсина и несколько его дольок. Готовить все до тех пор пока соус не станет густым.
6. Готовые вареники с соусом выложить на тарелку, по желанию украсить орехами.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, сколько яиц нужно добавить в тесто для ленивых вареников.