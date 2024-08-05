Ленивые вареники с маком: рецепт элементарного и сытного блюда
Ленивые вареники – идеальное блюдо для сытного и быстрого завтрака. Готовить их можно с начинкой и без.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных ленивых вареников, которые очень быстро готовятся.
Ингредиенты:
- 200 г кисломолочного сыра
- 1 яйцо
- 1-2 ст.л. сахара
- 1 ст.л. мака
- ванилин/ванильный сахар
- 5-7 ст.л. муки
Способ приготовления:
1. В сыр добавьте яйцо, ванилин, сахар, мак и разомните вилкой до однородности.
2. Добавьте муку и замесите тесто сначала вилкой, а затем вымешивайте несколько минут влажными ручками.
3. Выложите тесто на присыпанную мукой поверхность, немножко обкатайте в муке и сформируйте маленькие шарики.
4. Воду доведите до кипения и убавьте огонь до среднего. Переложите вареники в несильно кипящую воду, как только они всплывут – достаем!
По желанию поливаем сгущенкой и украшаем любимыми ягодами!
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