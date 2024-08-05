Ленивые вареники – идеальное блюдо для сытного и быстрого завтрака. Готовить их можно с начинкой и без.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных ленивых вареников, которые очень быстро готовятся.

Ингредиенты:

200 г кисломолочного сыра

1 яйцо

1-2 ст.л. сахара

1 ст.л. мака

ванилин/ванильный сахар

5-7 ст.л. муки

Способ приготовления:

1. В сыр добавьте яйцо, ванилин, сахар, мак и разомните вилкой до однородности.

2. Добавьте муку и замесите тесто сначала вилкой, а затем вымешивайте несколько минут влажными ручками.

3. Выложите тесто на присыпанную мукой поверхность, немножко обкатайте в муке и сформируйте маленькие шарики.

4. Воду доведите до кипения и убавьте огонь до среднего. Переложите вареники в несильно кипящую воду, как только они всплывут – достаем!

По желанию поливаем сгущенкой и украшаем любимыми ягодами!

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