Ленивые вареники с маком: рецепт элементарного и сытного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Ленивые вареники с маком: рецепт элементарного и сытного блюда

Ленивые вареники – идеальное блюдо для сытного и быстрого завтрака. Готовить их можно с начинкой и без.

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Из чего приготовить ленивые вареники

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных ленивых вареников, которые очень быстро готовятся.

Рецепт вареников

Ингредиенты:

  • 200 г кисломолочного сыра
  • 1 яйцо
  • 1-2 ст.л. сахара
  • 1 ст.л. мака
  • ванилин/ванильный сахар
  • 5-7 ст.л. муки

Способ приготовления:

1. В сыр добавьте яйцо, ванилин, сахар, мак и разомните вилкой до однородности.

Основа для теста

2. Добавьте муку и замесите тесто сначала вилкой, а затем вымешивайте несколько минут влажными ручками.

Тесто для вареников

3. Выложите тесто на присыпанную мукой поверхность, немножко обкатайте в муке и сформируйте маленькие шарики.

Приготовление вареников

4. Воду доведите до кипения и убавьте огонь до среднего. Переложите вареники в несильно кипящую воду, как только они всплывут – достаем!

Сколько варить вареники

По желанию поливаем сгущенкой и украшаем любимыми ягодами!

Готовые вареники

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