Ленивые вареники или как их еще называют – творожные галушки – один из самых любимых завтраков детства. Они готовятся достаточно просто и не нуждаются в особых навыках.

Фудблогер с ником eatme daily в Instagram рассказала, как готовила ленивые вареники ее бабушка. Если приготовить блюдо по этому рецепту, вареники никогда не развалятся и не слипнутся.

Ингредиенты

Кисломолочный творог от 9% – 500 гр

Яйца – 2 шт

Сахар – 4 ст.л.

Мука – 200 гр

Соль – щепотка

Способ приготовления

1. В глубокой емкости перебить блендером или перетереть вилкой творог, сахар, яйца и соль.

2. Если творог не жирный, можно добавить 3 ст.л. растопленного сливочного масла.

3. Добавить муку и замесить липкое тесто.

4. Тесто зрительно разделить на 4 части, отщипнуть первую, выложить на рабочую поверхность присыпанную мукой, сформировать "колбаску". Порезать небольшими кусочками.

5. В кастрюлю налить достаточное количество воды, подсолить и довести до кипения.

6. Выложить вареники, осторожно перемешать. После того, как всплывут на поверхность – варить 2-3 мин.

7. Подавать со сливочным маслом, сметаной и сезонными ягодами.

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