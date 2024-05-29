Ленивые вареники: как приготовить так, чтобы не слипались
Ленивые вареники или как их еще называют – творожные галушки – один из самых любимых завтраков детства. Они готовятся достаточно просто и не нуждаются в особых навыках.
Фудблогер с ником eatme daily в Instagram рассказала, как готовила ленивые вареники ее бабушка. Если приготовить блюдо по этому рецепту, вареники никогда не развалятся и не слипнутся.
Ингредиенты
- Кисломолочный творог от 9% – 500 гр
- Яйца – 2 шт
- Сахар – 4 ст.л.
- Мука – 200 гр
- Соль – щепотка
Способ приготовления
1. В глубокой емкости перебить блендером или перетереть вилкой творог, сахар, яйца и соль.
2. Если творог не жирный, можно добавить 3 ст.л. растопленного сливочного масла.
3. Добавить муку и замесить липкое тесто.
4. Тесто зрительно разделить на 4 части, отщипнуть первую, выложить на рабочую поверхность присыпанную мукой, сформировать "колбаску". Порезать небольшими кусочками.
5. В кастрюлю налить достаточное количество воды, подсолить и довести до кипения.
6. Выложить вареники, осторожно перемешать. После того, как всплывут на поверхность – варить 2-3 мин.
7. Подавать со сливочным маслом, сметаной и сезонными ягодами.
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