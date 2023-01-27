Ленивые вареники по-новому: как вкусно приготовить блюдо для завтрака

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,1 т.
Рецепт ленивых вареников

Лучшее блюдо для быстрого, вкусного и сытного завтрака – ленивые вареники, которые готовятся на основе творожного теста. Для яркого вкуса можно добавить ягоды, мед, варенье, шоколад, а в качестве соуса использовать сгущенное молоко, сметану.

Вкусные ленивые вареники

Кулинар Алексей Крючков поделился в Instagram рецептом вкусных ленивых вареников с персиковым пюре, которые получатся еще вкуснее, чем классические.

Рецепт вареников
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Ингредиенты:

  • творог кисломолочный – 400 г
  • мука – 100 г
  • желтки – 3 шт.
  • сахар – 50 г
  • персики – 3-4 шт.
  • сахар для персиков – 50 г

Способ приготовления:

1. Желтки соедините с сахаром и солью, перемешайте и добавьте муку и творог, снова перемешайте.

Желтки для приготовления теста для вареников

2. Присыпьте поверхность мукой, выложите тесто, отщипните немного теста и скатайте шарики.

Ленивые вареники из домашнего творога

3. Воду доведите до кипения, сварите вареники в подсоленной воде, пока они не всплывут.

Сколько варить вареники

4. Персики порежьте кубиком, переложите в сковороду, добавьте сахар и на огне хорошо протушите. Переложите в блендер, перебейте до однородности.

Персиковое пюре

5. Выложите готовые вареники в миску, полейте персиковым соусом.

Готовые вареники

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