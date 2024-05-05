Ленивые вареники с кокосом и маком: так это блюдо вы еще не готовили

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
45
Ленивые вареники с кокосом и маком: так это блюдо вы еще не готовили

Достаточно покупать готовые вареники. Их достаточно просто приготовить дома. Этот рецепт подойдет даже для ленивых и тех, кто не любит возиться с мукой.

Именно так утверждает фудблогер Юлия Сенич. В Instagram она предложила приготовить ленивые вареники с маком и кокосом.

Ленивые вареники с кокосом и маком: так это блюдо вы еще не готовили

Ингредиенты

  • Сыр кисломолочный – 350 гр
  • Кокосовая стружка – 2 ст.л.
  • Сахар – 2 ст.л.
  • Мука – 2-3 ст.л.
  • Ванильный сахар
  • Мак – 1 ст.л.
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Способ приготовления

1. Творог перетираем через сито и смешиваем с сахаром.

Ленивые вареники с кокосом и маком: так это блюдо вы еще не готовили

2. Добавляем кокосовую стружку и мак. Следом всыпаем просеянную муку, ванильный сахар и замешиваем тесто.

Ленивые вареники с кокосом и маком: так это блюдо вы еще не готовили

3. Формируем варенички и отвариваем их в кипящей воде до момента, когда они всплывут.

Ленивые вареники с кокосом и маком: так это блюдо вы еще не готовили

4. Подаем со сметаной и любимыми фруктами.

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