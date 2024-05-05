Достаточно покупать готовые вареники. Их достаточно просто приготовить дома. Этот рецепт подойдет даже для ленивых и тех, кто не любит возиться с мукой.

Именно так утверждает фудблогер Юлия Сенич. В Instagram она предложила приготовить ленивые вареники с маком и кокосом.

Ингредиенты

Сыр кисломолочный – 350 гр

Кокосовая стружка – 2 ст.л.

Сахар – 2 ст.л.

Мука – 2-3 ст.л.

Ванильный сахар

Мак – 1 ст.л.

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Способ приготовления

1. Творог перетираем через сито и смешиваем с сахаром.

2. Добавляем кокосовую стружку и мак. Следом всыпаем просеянную муку, ванильный сахар и замешиваем тесто.

3. Формируем варенички и отвариваем их в кипящей воде до момента, когда они всплывут.

4. Подаем со сметаной и любимыми фруктами.

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