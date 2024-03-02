Ленивые вареники с маком: знакомое блюдо по-новому
Ленивые вареники – это очень простое в приготовлении, но очень вкусное и питательное блюдо. Именно поэтому существует большое количество разнообразных интерпретаций ленивых вареников.
Одной из них в своем Instagram поделилась фудблогер с ником polli_cooking. Она рассказала, как приготовить ленивые вареники с маком, и что именно для этого нужно.
Ингредиенты
- Творог – 200 гр
- Яйцо – 1 шт
- Сахар 1-2 ст.л.
- Мак – 1 ст.л.
- Ванильный сахар
- Мука – 5-7 ст.л.
Способ приготовления
1. В сыр добавляем яйцо, ванилин, сахар, мак и разминаем вилкой до однородности.
2. Добавляем муку. Замешиваем тесто сначала вилкой, а затем вымешиваем несколько минут влажными руками.
3. Выкладываем тесто на присыпанную мукой поверхность, немножко окатываем в муке и формируем маленькие шарики.
4. Воду доводим до кипения и убавляем огонь до среднего.
5. Кладем варенички в несильно кипящую воду, как только они всплывут – достаем.
6. По желанию поливаем сгущенкой и украшаем любимыми ягодками.
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