Ленивые вареники – это очень простое в приготовлении, но очень вкусное и питательное блюдо. Именно поэтому существует большое количество разнообразных интерпретаций ленивых вареников.

Одной из них в своем Instagram поделилась фудблогер с ником polli_cooking. Она рассказала, как приготовить ленивые вареники с маком, и что именно для этого нужно.

Ингредиенты

Творог – 200 гр

Яйцо – 1 шт

Сахар 1-2 ст.л.

Мак – 1 ст.л.

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Ванильный сахар

Мука – 5-7 ст.л.

Способ приготовления

1. В сыр добавляем яйцо, ванилин, сахар, мак и разминаем вилкой до однородности.

2. Добавляем муку. Замешиваем тесто сначала вилкой, а затем вымешиваем несколько минут влажными руками.

3. Выкладываем тесто на присыпанную мукой поверхность, немножко окатываем в муке и формируем маленькие шарики.

4. Воду доводим до кипения и убавляем огонь до среднего.

5. Кладем варенички в несильно кипящую воду, как только они всплывут – достаем.

6. По желанию поливаем сгущенкой и украшаем любимыми ягодками.

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