Ленивые вареники с маком: знакомое блюдо по-новому

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Ленивые вареники с маком: знакомое блюдо по-новому

Ленивые вареники – это очень простое в приготовлении, но очень вкусное и питательное блюдо. Именно поэтому существует большое количество разнообразных интерпретаций ленивых вареников.

Одной из них в своем Instagram поделилась фудблогер с ником polli_cooking. Она рассказала, как приготовить ленивые вареники с маком, и что именно для этого нужно.

Ленивые вареники с маком: знакомое блюдо по-новому

Ингредиенты

  • Творог – 200 гр
  • Яйцо – 1 шт
  • Сахар 1-2 ст.л.
  • Мак – 1 ст.л.
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  • Ванильный сахар
  • Мука – 5-7 ст.л.

Способ приготовления

1. В сыр добавляем яйцо, ванилин, сахар, мак и разминаем вилкой до однородности.

Ленивые вареники с маком: знакомое блюдо по-новому

2. Добавляем муку. Замешиваем тесто сначала вилкой, а затем вымешиваем несколько минут влажными руками.

3. Выкладываем тесто на присыпанную мукой поверхность, немножко окатываем в муке и формируем маленькие шарики.

Ленивые вареники с маком: знакомое блюдо по-новому

4. Воду доводим до кипения и убавляем огонь до среднего.

5. Кладем варенички в несильно кипящую воду, как только они всплывут – достаем.

Ленивые вареники с маком: знакомое блюдо по-новому

6. По желанию поливаем сгущенкой и украшаем любимыми ягодками.

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