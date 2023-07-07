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Ленивые вареники с зеленью за 10 минут: простой рецепт сытного блюда
Ленивые вареники – самое простое блюдо из творога. Готовить их можно сладкими и солеными, подавать с ягодами, сметаной, сливочным маслом.
Кулинар Наталья поделилась в Instagram рецептом вкусных ленивых вареников с зеленью, которые готовятся всего 10 минут.
Ингредиенты:
- творог – 1 кг
- яйца – 2 шт.
- зелень – пучок
- соль, перец – по вкусу
- мука – 2-3 ст. л.
- сливочное масло
Способ приготовления:
1. Смешайте творог с порезанной зеленью, посолите и перебейте блендером.
2. Добавьте яйца, перемешайте, всыпьте муку и замесите тесто.
3. Присыпьте поверхность мукой, выложите тесто, придайте ему форму колбаски и порежьте. Воду доведите до кипения и сварите вареники.
Подавайте их со сливочным маслом!