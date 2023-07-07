Ленивые вареники – самое простое блюдо из творога. Готовить их можно сладкими и солеными, подавать с ягодами, сметаной, сливочным маслом.

Кулинар Наталья поделилась в Instagram рецептом вкусных ленивых вареников с зеленью, которые готовятся всего 10 минут.

Видео дня

Ингредиенты:

творог – 1 кг

яйца – 2 шт.

зелень – пучок

соль, перец – по вкусу

мука – 2-3 ст. л.

сливочное масло

Способ приготовления:

1. Смешайте творог с порезанной зеленью, посолите и перебейте блендером.

2. Добавьте яйца, перемешайте, всыпьте муку и замесите тесто.

3. Присыпьте поверхность мукой, выложите тесто, придайте ему форму колбаски и порежьте. Воду доведите до кипения и сварите вареники.

Подавайте их со сливочным маслом!