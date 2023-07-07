Ленивые вареники с зеленью за 10 минут: простой рецепт сытного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,6 т.
Ленивые вареники с зеленью за 10 минут: простой рецепт сытного блюда

Ленивые вареники – самое простое блюдо из творога. Готовить их можно сладкими и солеными, подавать с ягодами, сметаной, сливочным маслом. 

Вкусные ленивые вареники

Кулинар Наталья поделилась в Instagram рецептом вкусных ленивых вареников с зеленью, которые готовятся всего 10 минут. 

Рецепт вареников
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Ингредиенты:

  • творог – 1 кг
  • яйца – 2 шт.
  • зелень – пучок 
  • соль, перец –  по вкусу 
  • мука – 2-3 ст. л. 
  • сливочное масло 

Способ приготовления:

1. Смешайте творог с порезанной зеленью, посолите и перебейте блендером. 

Творог с зеленью

2. Добавьте яйца, перемешайте, всыпьте муку и замесите тесто. 

Тесто для блюда

3. Присыпьте поверхность мукой, выложите тесто, придайте ему форму колбаски и порежьте. Воду доведите до кипения и сварите вареники. 

Приготовление вареников

Подавайте их со сливочным маслом! 

Готовые вареники

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