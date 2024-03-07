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Ленивые вареники за 10 минут: как правильно приготовить идеальное тесто
Ленивые вареники – идеальное блюдо для завтрака и перекуса. Готовить их можно с ягодами, шоколадом. Самое главное – сделать правильно тесто, чтобы оно не было жидким.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных ленивых вареников, которые не будут распадаться.
Ингредиенты:
- 250 г кисломолочного творога
- 1,5 ст. л. сахара
- 1 яйцо
- 2 ст. л. с горкой муки
- щепотка соли
Способ приготовления:
1. В творог добавьте сахар, яйцо, соль, муку и перемешайте до однородности. Сделайте из него колбаску.
3. Разрежьте на куски и закиньте в кипящую воду вареники.
4. Когда они всплывут, достаем, добавьте сливочное масло и по вкусу сметану/мед/сгущенку.
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