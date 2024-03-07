Ленивые вареники за 10 минут: как правильно приготовить идеальное тесто

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Ленивые вареники за 10 минут: как правильно приготовить идеальное тесто

Ленивые вареники – идеальное блюдо для завтрака и перекуса. Готовить их можно с ягодами, шоколадом. Самое главное – сделать правильно тесто, чтобы оно не было жидким. 

Вкусные ленивые вареники

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных ленивых вареников, которые не будут распадаться. 

Рецепт вареников
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Ингредиенты: 

  • 250 г кисломолочного творога
  • 1,5 ст. л. сахара
  • 1 яйцо
  • 2 ст. л. с горкой муки
  • щепотка соли

Способ приготовления: 

1. В творог добавьте сахар, яйцо, соль, муку и перемешайте до однородности. Сделайте из него колбаску.

Творог с яйцом для приготовления теста

3. Разрежьте на куски и закиньте в кипящую воду вареники.

Тесто для вареников

4.  Когда они всплывут, достаем, добавьте сливочное масло и по вкусу сметану/мед/сгущенку.

Готовые вареники

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