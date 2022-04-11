Ленивые вареники за считанные минуты: с какой начинкой приготовить
Если в вашей морозильной камере остались ягоды еще с прошлого года – их следует использовать уже сейчас, ведь совсем скоро будут уже новые свежие плоды. На такой случай идеально подойдут ленивые вареники. Тесто для этого блюда вы приготовите за минимальное количество времени, и подходит к нему абсолютно любая фруктовая начинка.
Простая идея приготовления сладких ленивых вареников опубликована на странице anny.cooking в Instagram.
Ингредиенты:
творог – 200 г
яйца – 1 шт
мука – 3 ст.л + для поверхности
сахар – 1 ст.л
соль – 1/3 ч.л
Ингредиенты для начинки:
замороженные или свежие ягоды (вишня, малина, черника по выбору)
Ингредиенты для соуса:
йогурт/сметана
сгущенное молоко
Способ приготовления:
1. К сыру добавить яйцо, сахар и соль, взбить блендером.
2. Добавить муку и замешать липкое тесто.
3. Присыпать поверхность, выложить тесто, сделать колбаску.
4. Нарезать на 18-20 частиц.
5. В вареники поместить начинку.
6. Варить в кипящей подсоленной воде 4-5 минут после заброса готовых изделий в воду.
7. По желанию добавить сметану, йогурт или сгущенку.
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