Если в вашей морозильной камере остались ягоды еще с прошлого года – их следует использовать уже сейчас, ведь совсем скоро будут уже новые свежие плоды. На такой случай идеально подойдут ленивые вареники. Тесто для этого блюда вы приготовите за минимальное количество времени, и подходит к нему абсолютно любая фруктовая начинка.

Простая идея приготовления сладких ленивых вареников опубликована на странице anny.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

творог – 200 г

яйца – 1 шт

мука – 3 ст.л + для поверхности

сахар – 1 ст.л

соль – 1/3 ч.л

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Ингредиенты для начинки:

замороженные или свежие ягоды (вишня, малина, черника по выбору)

Ингредиенты для соуса:

йогурт/сметана

сгущенное молоко

Способ приготовления:

1. К сыру добавить яйцо, сахар и соль, взбить блендером.

2. Добавить муку и замешать липкое тесто.

3. Присыпать поверхность, выложить тесто, сделать колбаску.

4. Нарезать на 18-20 частиц.

5. В вареники поместить начинку.

6. Варить в кипящей подсоленной воде 4-5 минут после заброса готовых изделий в воду.

7. По желанию добавить сметану, йогурт или сгущенку.

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