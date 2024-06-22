Вместо классических оладий гораздо проще будет приготовить яблочные кольца. Сверху будет золотистое и очень пышное тесто, а внутри сочная фруктовая начинка. Изделия очень быстро жарятся на сковороде.

Идея приготовления ленивых яблочных колец вместо оладий опубликована на странице фудблогера healthyddiary в Instagram. Вкусно подать с корицей, йогуртом или джемом.

Ингредиенты на две порции по 5 шт.

яйцо – 1 шт.

мука – 90 г

молоко – 70 мл.

подсластитель (по вкусу)

разрыхлитель – 0.5 ч.л.

яблоко – 2 шт.

кокосовое масло для жарки (можно без него)

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты выложить в широкую миску.

2. Хорошо перемешать.

3. Яблоки порезать на кольца.

4. Окунуть в готовое тесто.

5. Пожарить, как оладьи.

6. По желанию можно посыпать корицей или подать с йогуром без наполнителей, яблочным джемом без сахара.

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