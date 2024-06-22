Ленивые яблочные кольца вместо оладий: готовятсяза несколько минут
Вместо классических оладий гораздо проще будет приготовить яблочные кольца. Сверху будет золотистое и очень пышное тесто, а внутри сочная фруктовая начинка. Изделия очень быстро жарятся на сковороде.
Идея приготовления ленивых яблочных колец вместо оладий опубликована на странице фудблогера healthyddiary в Instagram. Вкусно подать с корицей, йогуртом или джемом.
Ингредиенты на две порции по 5 шт.
- яйцо – 1 шт.
- мука – 90 г
- молоко – 70 мл.
- подсластитель (по вкусу)
- разрыхлитель – 0.5 ч.л.
- яблоко – 2 шт.
- кокосовое масло для жарки (можно без него)
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты выложить в широкую миску.
2. Хорошо перемешать.
3. Яблоки порезать на кольца.
4. Окунуть в готовое тесто.
5. Пожарить, как оладьи.
6. По желанию можно посыпать корицей или подать с йогуром без наполнителей, яблочным джемом без сахара.
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