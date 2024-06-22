Ленивые яблочные кольца вместо оладий: готовятсяза несколько минут

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Ленивые яблочные кольца вместо оладий: готовятсяза несколько минут

Вместо классических оладий гораздо проще будет приготовить яблочные кольца. Сверху будет золотистое и очень пышное тесто, а внутри сочная фруктовая начинка. Изделия очень быстро жарятся на сковороде.

Идея приготовления ленивых яблочных колец вместо оладий опубликована на странице фудблогера healthyddiary в Instagram. Вкусно подать с корицей, йогуртом или джемом.

Ленивые яблочные кольца вместо оладий: готовятсяза несколько минут

Ингредиенты на две порции по 5 шт.

  • яйцо – 1 шт.
  • мука – 90 г
  • молоко – 70 мл.
  • подсластитель (по вкусу)
  • разрыхлитель – 0.5 ч.л.
  • яблоко – 2 шт.
  • кокосовое масло для жарки (можно без него)

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты выложить в широкую миску.

Ленивые яблочные кольца вместо оладий: готовятсяза несколько минут

2. Хорошо перемешать.

3. Яблоки порезать на кольца.

Ленивые яблочные кольца вместо оладий: готовятсяза несколько минут

4. Окунуть в готовое тесто.

Ленивые яблочные кольца вместо оладий: готовятсяза несколько минут

5. Пожарить, как оладьи.

Ленивые яблочные кольца вместо оладий: готовятсяза несколько минут

6. По желанию можно посыпать корицей или подать с йогуром без наполнителей, яблочным джемом без сахара.

Ленивые яблочные кольца вместо оладий: готовятсяза несколько минут

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