Если на длительное выпекание тортов у вас нет времени – можете сделать такой десерт из печенья. Заморочиться нужно только при приготовлении простого крема. Затем его вместе с печеньем следует выложить в форму. Все это поместить в холодильник и уже через несколько часов можно есть с чаем.

Идея приготовления элементарного десерта из печенья без выпечки опубликована на странице фудблогерки Елены с ником cooking__by__elena в Instagram. Десерт получается еще и очень бюджетным.

Ингредиенты для крема:

молоко – 500 мл

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яйцо – 1 шт

сахар – 50 г

мука – 30 г

крахмал – 30 г

сливочное масло – 50 г

ванильный сахар – щепотка

Ингредиенты для основания:

молоко – 20 мл

печенье – 200 г

глазурь

шоколад – 100 г

Способ приготовления:

1. Для крема смешиваем яйцо, сахар, ванильный сахар, крахмал и муку. Перемешиваем до однородности.

2. Затем в сотейник наливаем молоко и ставим на средний огонь, постоянно перемешивая. Доводим до загущения и выключаем огонь.

3. Добавляем кусочек сливочного масла и перемешиваем.

4. Каждое печенье смачиваем в молоке и выкладываем в форму. Далее слой за слоем выкладываем десерт.

5. Растапливаем шоколад и поливаем верхний слой крема.

6. Отправляем в холодильник до застывания.

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