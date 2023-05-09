Ленивый десерт без выпечки из печенья: вкуснее любых тортов
Если на длительное выпекание тортов у вас нет времени – можете сделать такой десерт из печенья. Заморочиться нужно только при приготовлении простого крема. Затем его вместе с печеньем следует выложить в форму. Все это поместить в холодильник и уже через несколько часов можно есть с чаем.
Идея приготовления элементарного десерта из печенья без выпечки опубликована на странице фудблогерки Елены с ником cooking__by__elena в Instagram. Десерт получается еще и очень бюджетным.
Ингредиенты для крема:
- молоко – 500 мл
- яйцо – 1 шт
- сахар – 50 г
- мука – 30 г
- крахмал – 30 г
- сливочное масло – 50 г
- ванильный сахар – щепотка
Ингредиенты для основания:
- молоко – 20 мл
- печенье – 200 г
- глазурь
- шоколад – 100 г
Способ приготовления:
1. Для крема смешиваем яйцо, сахар, ванильный сахар, крахмал и муку. Перемешиваем до однородности.
2. Затем в сотейник наливаем молоко и ставим на средний огонь, постоянно перемешивая. Доводим до загущения и выключаем огонь.
3. Добавляем кусочек сливочного масла и перемешиваем.
4. Каждое печенье смачиваем в молоке и выкладываем в форму. Далее слой за слоем выкладываем десерт.
5. Растапливаем шоколад и поливаем верхний слой крема.
6. Отправляем в холодильник до застывания.
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