Хачапури – это вкусная и ароматная грузинская выпечка, которую не обязательно выпекать в духовке. Приготовить блюдо можно на сковороде без теста, за основу взяв лаваш. Рецепт такого хачапури очень легкий и идеально подойдет для перекуса.

В одном из блогов о спорте и правильном питании (marafon18_6) в Instagram был опубликован рецепт ленивого хачапури из лаваша, который вы легко приготовите на сковороде всего за 20 минут.

Ингредиенты:

сыр сулугуни – 100 г

творог (5%) – 150 г

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яйцо – 1 шт

кефир – 100 г

соль

лаваш тонкий – 150 г

масло сливочное – 5 г

зелень

Способ приготовления:

1. Для приготовления начинки нужно сыр натереть на терке. Смешать его с творогом и посолить по желанию.

2. Отдельно смешать яйцо с кефиром до однородной консистенции.

3. На дно сковородки выложить одну часть лаваша, вторую часть измельчить на средние куски.

4. На центр лаваша на сковороду выложить половину начинки, наверх – измельченный лаваш и половину кефира. Снова выложить начинку и вылить оставшийся кефир. Бока лаваша завернуть внутрь.

5. Обжарить лаваш на разогретой смазанной сливочным маслом сковороде с обеих сторон. Когда перевернете хачапури с одной на другую сторону, уменьшить огонь до минимальной и готовить под крышкой.

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