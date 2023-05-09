Ленивое хачапури из лаваша за 20 минут: идеальный быстрый перекус
Хачапури – это вкусная и ароматная грузинская выпечка, которую не обязательно выпекать в духовке. Приготовить блюдо можно на сковороде без теста, за основу взяв лаваш. Рецепт такого хачапури очень легкий и идеально подойдет для перекуса.
В одном из блогов о спорте и правильном питании (marafon18_6) в Instagram был опубликован рецепт ленивого хачапури из лаваша, который вы легко приготовите на сковороде всего за 20 минут.
Ингредиенты:
- сыр сулугуни – 100 г
- творог (5%) – 150 г
- яйцо – 1 шт
- кефир – 100 г
- соль
- лаваш тонкий – 150 г
- масло сливочное – 5 г
- зелень
Способ приготовления:
1. Для приготовления начинки нужно сыр натереть на терке. Смешать его с творогом и посолить по желанию.
2. Отдельно смешать яйцо с кефиром до однородной консистенции.
3. На дно сковородки выложить одну часть лаваша, вторую часть измельчить на средние куски.
4. На центр лаваша на сковороду выложить половину начинки, наверх – измельченный лаваш и половину кефира. Снова выложить начинку и вылить оставшийся кефир. Бока лаваша завернуть внутрь.
5. Обжарить лаваш на разогретой смазанной сливочным маслом сковороде с обеих сторон. Когда перевернете хачапури с одной на другую сторону, уменьшить огонь до минимальной и готовить под крышкой.
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