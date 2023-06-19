Ленивый хачапури с сыром на сковороде за 5 минут: идеальный быстрый перекус
Хачапури – это вкусная и ароматная грузинская выпечка, которую не обязательно выпекать в духовке. Как вариант можно приготовить ленивый хачапури с сыром на сковородке. Для приготовления такого блюда нужно смешать все для теста и пожарить, ну или использовать за основу лаваш.
Фудблогер Оксана с ником ksu_foodbloger на своей странице в Instagram поделилась рецептом ленивого хачапури с сыром, который вы легко приготовите на сковороде за 5 минут.
Ингредиенты:
- твердый сыр – 150-200 г
- мука – 150 г
- молоко – 250 мл
- яйца – 1,2 шт
- соль
- сливочное масло – 25 г
Способ приготовления:
1. Для начала смешать яйца с солью и перемешать венчиком.
2. Затем постепенно добавить муку, слегка перемешать и налить молоко. Перемешать все до однородности, чтобы не было комочков.
3. Натереть сыр на терке и добавить в тесто. Перемешать.
4. Сковороду разогреть со сливочным маслом. Вылить половину теста тонким кругом и пожарить с обеих сторон до готовности.
5. Пожарить таким образом и второй хачапури. Готово!
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