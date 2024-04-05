Ленивый хачапури: вкусное блюдо за 20 минут на сковороде
Хачапури – это вкусная выпечка грузинской кухни с добавлением большого количества сыра. По правилам хачапури принято готовить в печи, однако его можно выпекать и в духовке.
Фудблогер с ником zhuravlina_cooking пошла еще дальше. В своем Instagram она рассказала, как всего за 20 минут приготовить невероятно вкусный и сырный хачапури на сковороде.
Ингредиенты
- Яйца – 1 шт
- Теплое молоко – 200 мл
- Мука – 150-160 гр
- Соль – ½ ч.л.
- Разрыхлитель – ½ ч.л.
- Твердый сыр (или моцарелла) – 160-200 гр
- Масло для жарки
- Сливочное масло для смазки
Способ приготовления
1. В глубокой емкости соединяем яйцо, теплое молоко, разрыхлитель, соль и муку. Перемешиваем до однородности.
2. Добавляем сыр, натертый на терке и снова перемешиваем.
3. На раскаленную сковороду добавляем масло, выкладываем творожное тесто, разравниваем и под закрытой крышкой с обеих сторон на маленьком огне жарим по 10 минут с каждой стороны.
4. Готовый хачапур выкладываем на тарелку и смазываем кусочком сливочного масла.
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