Хачапури – это вкусная выпечка грузинской кухни с добавлением большого количества сыра. По правилам хачапури принято готовить в печи, однако его можно выпекать и в духовке.

Фудблогер с ником zhuravlina_cooking пошла еще дальше. В своем Instagram она рассказала, как всего за 20 минут приготовить невероятно вкусный и сырный хачапури на сковороде.

Ингредиенты

Яйца – 1 шт

Теплое молоко – 200 мл

Мука – 150-160 гр

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Соль – ½ ч.л.

Разрыхлитель – ½ ч.л.

Твердый сыр (или моцарелла) – 160-200 гр

Масло для жарки

Сливочное масло для смазки

Способ приготовления

1. В глубокой емкости соединяем яйцо, теплое молоко, разрыхлитель, соль и муку. Перемешиваем до однородности.

2. Добавляем сыр, натертый на терке и снова перемешиваем.

3. На раскаленную сковороду добавляем масло, выкладываем творожное тесто, разравниваем и под закрытой крышкой с обеих сторон на маленьком огне жарим по 10 минут с каждой стороны.

4. Готовый хачапур выкладываем на тарелку и смазываем кусочком сливочного масла.

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