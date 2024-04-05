Ленивый хачапури: вкусное блюдо за 20 минут на сковороде

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Ленивый хачапури: вкусное блюдо за 20 минут на сковороде

Хачапури – это вкусная выпечка грузинской кухни с добавлением большого количества сыра. По правилам хачапури принято готовить в печи, однако его можно выпекать и в духовке.

Фудблогер с ником zhuravlina_cooking пошла еще дальше. В своем Instagram она рассказала, как всего за 20 минут приготовить невероятно вкусный и сырный хачапури на сковороде.

Ленивый хачапури: вкусное блюдо за 20 минут на сковороде

Ингредиенты

  • Яйца – 1 шт
  • Теплое молоко – 200 мл
  • Мука – 150-160 гр
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  • Соль – ½ ч.л.
  • Разрыхлитель – ½ ч.л.
  • Твердый сыр (или моцарелла) – 160-200 гр
  • Масло для жарки
  • Сливочное масло для смазки

Способ приготовления

1. В глубокой емкости соединяем яйцо, теплое молоко, разрыхлитель, соль и муку. Перемешиваем до однородности.

Ленивый хачапури: вкусное блюдо за 20 минут на сковороде

2. Добавляем сыр, натертый на терке и снова перемешиваем.

Ленивый хачапури: вкусное блюдо за 20 минут на сковороде

3. На раскаленную сковороду добавляем масло, выкладываем творожное тесто, разравниваем и под закрытой крышкой с обеих сторон на маленьком огне жарим по 10 минут с каждой стороны.

Ленивый хачапури: вкусное блюдо за 20 минут на сковороде

4. Готовый хачапур выкладываем на тарелку и смазываем кусочком сливочного масла.

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