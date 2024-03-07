Ленивый и очень сытный завтрак из лаваша: готовится в духовке

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Ленивый и очень сытный завтрак из лаваша: готовится в духовке

После такого завтрака вы еще долго будете ощущать сытость. Все потому, что в блюде много питательных и вкусных компонентов. Для основания вам понадобится обычный лаваш, который нужно просто нарезать ножницами.

Идея приготовления сытного и питательного завтрака из лаваша опубликована на странице фудблогера Олеси с ником smachna_dopomoha в Instagram. Пока блюдо в духовке – вы можете заниматься своими делами.

Ленивый и очень сытный завтрак из лаваша: готовится в духовке

Ингредиенты:

  • лаваш – 1 письмо
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  • яйца – 5 шт
  • молоко ~ 50 мл
  • кисломолочный творог – 150 г
  • зелень – по вкусу
  • кукуруза – 2 ст.л.
  • сыр – 100 г
  • соль и специи

Способ приготовления:

Ленивый и очень сытный завтрак из лаваша: готовится в духовке

1. Ножницами порезать лаваш на небольшие кусочки.

2. Разделила его условно на 2 части.

3. В отдельной посуде перемешать яйца, молоко, соль и специи.

Ленивый и очень сытный завтрак из лаваша: готовится в духовке

4. Натереть сыр и порезать зелень.

5. На дно формы положить пергамент.

6. Половину лаваша обмакнуть в яйцо и выложить нижним слоем по форме.

Ленивый и очень сытный завтрак из лаваша: готовится в духовке

7. Посыпать творогом.

8. Высыпать кисломолочный творог (лучше брать зернистый), посыпать кукурузой и зеленью.

9. Другую половину лаваша смочить в яйце и выложить сверху.

Ленивый и очень сытный завтрак из лаваша: готовится в духовке

10. Посыпать сыром.

11. Разогреть духовку до 180 градусов и поставить запекаться на 20-30 минут.

Ленивый и очень сытный завтрак из лаваша: готовится в духовке

12. Добавить овощи. К примеру, брюссельскую капусту.

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