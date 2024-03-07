Ленивый и очень сытный завтрак из лаваша: готовится в духовке
После такого завтрака вы еще долго будете ощущать сытость. Все потому, что в блюде много питательных и вкусных компонентов. Для основания вам понадобится обычный лаваш, который нужно просто нарезать ножницами.
Идея приготовления сытного и питательного завтрака из лаваша опубликована на странице фудблогера Олеси с ником smachna_dopomoha в Instagram. Пока блюдо в духовке – вы можете заниматься своими делами.
Ингредиенты:
- лаваш – 1 письмо
- яйца – 5 шт
- молоко ~ 50 мл
- кисломолочный творог – 150 г
- зелень – по вкусу
- кукуруза – 2 ст.л.
- сыр – 100 г
- соль и специи
Способ приготовления:
1. Ножницами порезать лаваш на небольшие кусочки.
2. Разделила его условно на 2 части.
3. В отдельной посуде перемешать яйца, молоко, соль и специи.
4. Натереть сыр и порезать зелень.
5. На дно формы положить пергамент.
6. Половину лаваша обмакнуть в яйцо и выложить нижним слоем по форме.
7. Посыпать творогом.
8. Высыпать кисломолочный творог (лучше брать зернистый), посыпать кукурузой и зеленью.
9. Другую половину лаваша смочить в яйце и выложить сверху.
10. Посыпать сыром.
11. Разогреть духовку до 180 градусов и поставить запекаться на 20-30 минут.
12. Добавить овощи. К примеру, брюссельскую капусту.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: