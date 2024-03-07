После такого завтрака вы еще долго будете ощущать сытость. Все потому, что в блюде много питательных и вкусных компонентов. Для основания вам понадобится обычный лаваш, который нужно просто нарезать ножницами.

Идея приготовления сытного и питательного завтрака из лаваша опубликована на странице фудблогера Олеси с ником smachna_dopomoha в Instagram. Пока блюдо в духовке – вы можете заниматься своими делами.

Ингредиенты:

лаваш – 1 письмо

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яйца – 5 шт

молоко ~ 50 мл

кисломолочный творог – 150 г

зелень – по вкусу

кукуруза – 2 ст.л.

сыр – 100 г

соль и специи

Способ приготовления:

1. Ножницами порезать лаваш на небольшие кусочки.

2. Разделила его условно на 2 части.

3. В отдельной посуде перемешать яйца, молоко, соль и специи.

4. Натереть сыр и порезать зелень.

5. На дно формы положить пергамент.

6. Половину лаваша обмакнуть в яйцо и выложить нижним слоем по форме.

7. Посыпать творогом.

8. Высыпать кисломолочный творог (лучше брать зернистый), посыпать кукурузой и зеленью.

9. Другую половину лаваша смочить в яйце и выложить сверху.

10. Посыпать сыром.

11. Разогреть духовку до 180 градусов и поставить запекаться на 20-30 минут.

12. Добавить овощи. К примеру, брюссельскую капусту.

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