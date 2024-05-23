"Медовик" – очень вкусный и простой в приготовлении домашний торт. Для основы нужно брать обязательно качественный мед.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного "Медовика" с вишней и нежным кремом.

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Ингредиенты:

Мед – 200 г

Сахар – 50 г

Масло сливочное – 180 г

Сода – 1 ч. л.

Яйца – 4 шт.

Мука – 300 г

Соль – щепотка

Сметана жирная (20%) – 1 кг

Пудра сахарная – 200 г

Ваниль

Вишня – 150

Сахар – 30 г

Корица

Способ приготовления:

1. Для теста: смешайте мед, сахар и сливочное масло. Доведите до кипения и перемешайте в однородную смесь. К очень горячей медовой смеси добавьте соду и тщательно перемешайте. Масса начнет очень сильно расти в объеме. Проварите смесь несколько минут, до янтарного цвета. Даем немного остыть.

2. После добавьте к ней яйца, взбейте все до однородности и после всыпьте мука и соль. Перемешайте до однородности.

3. Вылейте на противень с пергаментом и запекайте примерно 12 минут при 180 С.

4. Крем: взбейте сметану с пудрой и ванилью до однородности.

5. Вишню проварите с сахаром и корицей несколько минут, жидкость слейте.

6. Соберите торт: смажьте коржи кремом и добавьте вишни. Поставьте торт в холодильник на ночь. Утром украсьте крошкой и можно есть!

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