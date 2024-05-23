Ленивый "Медовик" с вишней за 12 минут: как приготовить вкусный домашний торт
"Медовик" – очень вкусный и простой в приготовлении домашний торт. Для основы нужно брать обязательно качественный мед.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного "Медовика" с вишней и нежным кремом.
Ингредиенты:
- Мед – 200 г
- Сахар – 50 г
- Масло сливочное – 180 г
- Сода – 1 ч. л.
- Яйца – 4 шт.
- Мука – 300 г
- Соль – щепотка
- Сметана жирная (20%) – 1 кг
- Пудра сахарная – 200 г
- Ваниль
- Вишня – 150
- Сахар – 30 г
- Корица
Способ приготовления:
1. Для теста: смешайте мед, сахар и сливочное масло. Доведите до кипения и перемешайте в однородную смесь. К очень горячей медовой смеси добавьте соду и тщательно перемешайте. Масса начнет очень сильно расти в объеме. Проварите смесь несколько минут, до янтарного цвета. Даем немного остыть.
2. После добавьте к ней яйца, взбейте все до однородности и после всыпьте мука и соль. Перемешайте до однородности.
3. Вылейте на противень с пергаментом и запекайте примерно 12 минут при 180 С.
4. Крем: взбейте сметану с пудрой и ванилью до однородности.
5. Вишню проварите с сахаром и корицей несколько минут, жидкость слейте.
6. Соберите торт: смажьте коржи кремом и добавьте вишни. Поставьте торт в холодильник на ночь. Утром украсьте крошкой и можно есть!
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