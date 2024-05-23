Ленивый "Медовик" с вишней за 12 минут: как приготовить вкусный домашний торт

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
132
Ленивый 'Медовик' с вишней за 12 минут: как приготовить вкусный домашний торт

"Медовик" – очень вкусный и простой в приготовлении домашний торт. Для основы нужно брать обязательно качественный мед. 

Домашний ''Медовик''

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного "Медовика" с вишней и нежным кремом. 

Рецепт торта
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Ингредиенты: 

  • Мед – 200 г
  • Сахар – 50 г
  • Масло сливочное – 180 г
  • Сода – 1 ч. л. 
  • Яйца – 4 шт. 
  • Мука – 300 г 
  • Соль – щепотка
  • Сметана жирная (20%) – 1 кг
  • Пудра сахарная – 200 г
  • Ваниль
  • Вишня – 150
  • Сахар – 30 г
  • Корица

Способ приготовления: 

1. Для теста: смешайте мед, сахар и сливочное масло. Доведите до кипения и перемешайте в однородную смесь. К очень горячей медовой смеси добавьте соду и тщательно перемешайте. Масса начнет очень сильно расти в объеме. Проварите смесь несколько минут, до янтарного цвета. Даем немного остыть.

Основа для теста

2. После добавьте к ней яйца, взбейте все до однородности и после всыпьте мука и соль. Перемешайте до однородности.

Мед для теста

3. Вылейте на противень с пергаментом и запекайте примерно 12 минут при 180 С. 

Сколько выпекать

4. Крем: взбейте сметану с пудрой и ванилью до однородности.

Крем для торта

5. Вишню проварите с сахаром и корицей несколько минут, жидкость слейте. 

Вишня для торта

6. Соберите торт: смажьте коржи кремом и добавьте вишни. Поставьте торт в холодильник на ночь. Утром украсьте крошкой и можно есть! 

Готовый торт

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