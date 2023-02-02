Ленивый "Наполеон" без теста и выпекания: рецепт вкуснейшего торта

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
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Ленивый 'Наполеон' без теста и выпекания: рецепт вкуснейшего торта

Торт "Наполеон" – это вкуснейший десерт, который легко приготовить дома. В его основе – тонкие листовые коржи и воздушный заварной крем. В качестве альтернативы торт можно сделать без теста – из печенья или лаваша – получается тоже не менее вкусно.

Популярная кондитер Лилия Цвит на своем канале "Лилия Цвит" в YouTube поделилась рецептом домашнего торта "Наполеон", в основе которого – слоеное печенье и заварной крем.

Рецепт торта ''Наполеон'' из печенья

Ингредиенты:

  • слоеное печенье – 500 г

Крем:

  • молоко – 1 л
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  • яйца – 2 шт
  • сахар – 200 г
  • ванильный сахар – 1 п
  • крахмал – 80 г
  • масло сливочное – 100 г

Способ приготовления:

1. В кастрюле с толстым дном смешать яйца, сахар, ванильный сахар и крахмал. Перемешать, чтобы не было комочков.

Заварной крем на ''Наполеон''

2. Равномерно налить молоко и перемешать до однородности. Поставить на слабый огонь и варить, постоянно помешивая, до загустения. Как только масса начнет закипать и станет густой – снять с огня.

3. Добавить к крему масло. Перемешать и взбить до однородности блендером. Оставить на 10-15 минут, чтобы немного остыл.

Торт ''Наполеон'' из печенья

4. Сформировать торт: на дно формы выкладывать слой печенья и слой крема до тех пор, пока не закончатся ингредиенты (последним слоем должен быть крем). В то же время оставить немного печенья для декора торта.

Домашний торт ''Наполеон'' без теста и выпечки

5. Посыпать торт сверху крошкой из печенья и поставить в холодильник на 2 часа.

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