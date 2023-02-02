Торт "Наполеон" – это вкуснейший десерт, который легко приготовить дома. В его основе – тонкие листовые коржи и воздушный заварной крем. В качестве альтернативы торт можно сделать без теста – из печенья или лаваша – получается тоже не менее вкусно.

Популярная кондитер Лилия Цвит на своем канале "Лилия Цвит" в YouTube поделилась рецептом домашнего торта "Наполеон", в основе которого – слоеное печенье и заварной крем.

Ингредиенты:

слоеное печенье – 500 г

Крем:

молоко – 1 л

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яйца – 2 шт

сахар – 200 г

ванильный сахар – 1 п

крахмал – 80 г

масло сливочное – 100 г

Способ приготовления:

1. В кастрюле с толстым дном смешать яйца, сахар, ванильный сахар и крахмал. Перемешать, чтобы не было комочков.

2. Равномерно налить молоко и перемешать до однородности. Поставить на слабый огонь и варить, постоянно помешивая, до загустения. Как только масса начнет закипать и станет густой – снять с огня.

3. Добавить к крему масло. Перемешать и взбить до однородности блендером. Оставить на 10-15 минут, чтобы немного остыл.

4. Сформировать торт: на дно формы выкладывать слой печенья и слой крема до тех пор, пока не закончатся ингредиенты (последним слоем должен быть крем). В то же время оставить немного печенья для декора торта.

5. Посыпать торт сверху крошкой из печенья и поставить в холодильник на 2 часа.

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