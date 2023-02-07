Ленивый "Наполеон" на скорую руку: раскатывать тесто не нужно

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Ленивый 'Наполеон' на скорую руку: раскатывать тесто не нужно

Для традиционного "Наполеона" обычно используют слоеное тесто. Но чтобы десерт получился действительно вкусным, нужно хорошо раскатать коржи и запечь их до равномерной золотистой корочки. Поэтому можно воспользоваться более простой технологией, для которой тесто нужно просто нарезать и выложить.

Идея приготовления торта "Наполеон" опубликована на странице фудблогера Валентины Саенко (valya__saenko) в Instagram.

Ленивый ''Наполеон'' на скорую руку: раскатывать тесто не нужно

Ингредиенты:

  • тесто фило – 400 г
  • масло сливочное растопленное – 150 г

Ингредиенты для крема:

  • молоко – 500 г
  • яйца – 2 шт
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  • сахар – 150 г
  • крахмал кукурузный – 30 г
  • сливочное масло – 75 г
  • маскарпоне – 250 г
  • ванильный сахар

Способ приготовления:

Ленивый ''Наполеон'' на скорую руку: раскатывать тесто не нужно

1. Тесто скручиваем, нарезаем, выкладываем на противень с пергаментом, поливаем растопленным сливочным маслом и запекаем при 180 до румяности.

2. Коржей должно получиться три. Но все зависит от размера. Лучше раскладывать тесто сразу под размер тарелки, на которой потом будете собирать торт.

Ленивый ''Наполеон'' на скорую руку: раскатывать тесто не нужно

3. Готовим крем: молоко ставим на огонь.

Ленивый ''Наполеон'' на скорую руку: раскатывать тесто не нужно

4. Смешиваем отдельно: яйца, сахар и крахмал. Как только молоко начинаете закипать – вливаем яичную смесь и интенсивно помешиваем венчиком.

Ленивый ''Наполеон'' на скорую руку: раскатывать тесто не нужно

5. До загустения. Снимаем с огня.

Ленивый ''Наполеон'' на скорую руку: раскатывать тесто не нужно

6. Добавляем масло и ванильный сахар. Даем хорошо остыть. Еще лучше после охлаждения – накрыть пленкой в контакт и в холодильник. Далее добавляем в охлажденный крем маскарпоне и взбиваем миксером.

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