Торт "Наполеон" можно готовить из разного теста, даже использовать лаваш. Крем для десерта лучше всего использовать заварной.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом ленивого "Наполеона" из слоеного теста с заварным кремом.

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Ингредиенты на (6-7 креманок):

слоеное тесто обычное – 500 г

молоко – 500 мл

ванильный сахар – 10 г

крахмал кукурузный – 50 г (не больше)

яйца – 2 шт.

сахар – 130 г

сливочное масло – 150-180 г

щепотка соли

Способ приготовления:

1. Слоеное тесто переложите на пергамент и выпекайте 15-20 минут в разогретой духовке до 180-190 С. Готовое тесто измельчите руками в крошку.

2️. Для заварного крема: к яйцам добавьте сахар, ванильный сахар и щепотку соли и все взбейте миксером. Затем добавьте кукурузный крахмал и еще раз взбейте миксером. Молоко налейте в кастрюлю (но не эмалированную потому, что с кремом подгорит), поставьте на огонь и доведите до горячего состояния.

3. К молоку влейте яичную смесь и на среднем огне помешиваем венчиком постоянно до образования крема. Когда крем обратился и начал пускать пузырьки, тогда делаем маленький огонь и 30 секунд активно помешиваем венчиком, чтобы хорошо раскрылся крахмал.

4. К крему добавьте сливочное масло и снова хорошо перемешайте, пока масло не соединиться с другими ингредиентами. Крем переложите в любую емкость, накройте пищевой пленкой, чтобы не обветрился, охлаждаем до комнатной температуры.

5. Выложите слой за слоем заварной крем и слоеное тесто, еще можно добавить вишню консервированную по желанию и поставьте в холодильник на несколько часов.

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