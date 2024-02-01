Ленивый "Наполеон" с заварным кремом: самый простой рецепт изысканного десерта

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Ленивый 'Наполеон' с заварным кремом: самый простой рецепт изысканного десерта

Торт "Наполеон" можно готовить из разного теста, даже использовать лаваш. Крем для десерта лучше всего использовать заварной. 

Как приготовить вкусный торт из слоеного теста

Кулинар поделилась в Instagram рецептом ленивого "Наполеона" из слоеного теста с заварным кремом. 

Рецепт торта
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Ингредиенты на (6-7 креманок):

  • слоеное тесто обычное – 500 г
  • молоко – 500 мл
  • ванильный сахар – 10 г
  • крахмал кукурузный – 50 г (не больше)
  • яйца – 2 шт. 
  • сахар – 130 г
  • сливочное масло – 150-180 г
  • щепотка соли

Способ приготовления: 

1. Слоеное тесто переложите на пергамент и выпекайте 15-20 минут в разогретой духовке до 180-190 С. Готовое тесто измельчите руками в крошку.

Основа для торта

2️. Для заварного крема: к яйцам добавьте сахар, ванильный сахар и щепотку соли и все взбейте миксером. Затем добавьте кукурузный крахмал и еще раз взбейте миксером. Молоко налейте в кастрюлю (но не эмалированную потому, что с кремом подгорит), поставьте на огонь и доведите до горячего состояния.

Как правильно готовить крем

3. К молоку влейте яичную смесь и на среднем огне помешиваем венчиком постоянно до образования крема. Когда крем обратился и начал пускать пузырьки, тогда делаем маленький огонь и 30 секунд активно помешиваем венчиком, чтобы хорошо раскрылся крахмал.

Приготовление крема

4. К крему добавьте сливочное масло и снова хорошо перемешайте, пока масло не соединиться с другими ингредиентами. Крем переложите в любую емкость, накройте пищевой пленкой, чтобы не обветрился, охлаждаем до комнатной температуры.

Готовый крем

5. Выложите слой за слоем заварной крем и слоеное тесто, еще можно добавить вишню консервированную по желанию и поставьте в холодильник на несколько часов.

Готовый торт

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