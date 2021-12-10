Ленивый 'Наполеон' за 20 минут: как приготовить элементарный десерт

Чтобы приготовить такой "Наполеон", не нужно включать плиту и вымешивать тесто. Настоящая находка для тех, кто так любит этот десерт, но нет времени долго возиться с приготовлением. Торт получается очень нежным и хрустящим – от оригинала не отличить.

Идеей приготовления торта "Наполеон" из печенья поделилась vypechka_coohmister на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

слоеное печенье "Ушки" – 800 г

молоко – 1 л

яйца – 4 шт

масло – 150 г

сахар – 0,5 стакана

мука – 6 ст.л

щепотка ванильного сахара

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⠀Способ приготовления:

1. Соединить яйца, сахар, муку и ванильный сахар.

2. Хорошо размешать массу, влить в нее молоко и поставить на огонь.

3. Варить крем, постоянно помешивая, пока он полностью не загустеет. Немного охладить и добавить сливочное масло, все размешать.

4. Собрать торт: обмокнуть печенье в крем и выложить слоями на тарелку.

5. Последний слой печенья смазать оставшимся кремом.

6. Присыпать крем крошкой из печенья.

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