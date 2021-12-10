Ленивый "Наполеон" за 20 минут: как приготовить элементарный десерт
Чтобы приготовить такой "Наполеон", не нужно включать плиту и вымешивать тесто. Настоящая находка для тех, кто так любит этот десерт, но нет времени долго возиться с приготовлением. Торт получается очень нежным и хрустящим – от оригинала не отличить.
Идеей приготовления торта "Наполеон" из печенья поделилась vypechka_coohmister на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
слоеное печенье "Ушки" – 800 г
молоко – 1 л
яйца – 4 шт
масло – 150 г
сахар – 0,5 стакана
мука – 6 ст.л
щепотка ванильного сахара
⠀Способ приготовления:
1. Соединить яйца, сахар, муку и ванильный сахар.
2. Хорошо размешать массу, влить в нее молоко и поставить на огонь.
3. Варить крем, постоянно помешивая, пока он полностью не загустеет. Немного охладить и добавить сливочное масло, все размешать.
4. Собрать торт: обмокнуть печенье в крем и выложить слоями на тарелку.
5. Последний слой печенья смазать оставшимся кремом.
6. Присыпать крем крошкой из печенья.
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