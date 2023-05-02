Для того, чтобы сделать классический"Наполеон", нужно приготовить слоеное тесто, раскатать его в тонкие коржи. Также, равномерно смазать основы кремом. Всё это занимает очень много времени. Поэтому можно воспользоваться более простой технологией и приготовить популярный десерт в креманке.

Идея приготовления ленивого "Наполеона" в креманке за 20 минут опубликована на странице фудблогера zhuravlina_cooking в Instagram. Такой десерт очень удобно подавать, ведь его не нужно разрезать и разлаживать в креманки.

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Ингредиенты на (6-7 креманок):

слоеное тесто обычное – 500 г

молоко – 500 мл

ванильный сахар – 10 г

крахмал кукурузный – 50 гр (не больше)

яйца – 2 шт

сахар – 130 г

сливочное масло – 150-180 г

щепотка соли

Способ приготовления:

1. Слоеное тесто переложить на пергамент и выпекать 15-20 минут в разогретой духовке при температуре 180-190 градусов. Готовое тесто измельчить руками в крошку.

2. Для заварного крема к яйцам добавить сахар, ванильный сахар и щепотку соли и все взбить миксером.

3. Затем добавить кукурузный крахмал и еще раз взбить миксером.

4. Молоко наливаем в кастрюлю (но не эмалированную потому, что с кремом подгорит) ставим на огонь и доводим до начала испарения (не кипение – яйца обратятся сразу).

5. К молоку выливаем яичную смесь и на среднем огне помешиваем венчиком постоянно к сворачиванию крема.

6. Когда крем обратился и начал пускать пузырьки – делаем маленький огонь и 30 секунд активно помешиваем венчиком, чтобы хорошо раскрылся крахмал.

7. К крему добавляем сливочное масло и снова хорошо помешиваем, пока масло не соединится с другими ингредиентами. Крем перекладываем в любую емкость, накрываем пищевой пленкой, чтобы не обветрился, охлаждаем до комнатной температуры.

8. Выкладываем слой за слоем заварной крем и тесто. еще можно добавить вишню консервированную по желанию и перекладываем в холодильник на несколько часов.

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