Ленивый ореховый кекс без миксера: обязательно приготовьте к чаю
Если нужно что-нибудь быстро приготовить к чаю – сделайте такой ореховый кекс. Тесто для такого десерта максимально простое, потому что для него даже не понадобится миксер. Выпечка получается очень пышной и мягкой.
Идея приготовления ленивого орехового кекса без миксера опубликована на странице фудблогера с ником zhuravlina cooking в Instagram. Кроме орехов, добавьте изюм.
Ингредиенты:
- сахар – 180 г
- яйца – 3 шт.
- масло – 100 мл.
- мука – 260 г
- молоко – 200 мл.
- разрыхлитель – 15-20 г
- ванильный сахар – 2 ч.л.
- изюм – 60 г
- орешки – 120 г
Способ приготовления:
1. В миску выложить 3 яйца и перемешать венчиком.
2. Добавить сахар, ванильный сахар, соль и снова перемешать.
3. Добавить молоко, масло и снова перемешать.
4. К муке добавить разрыхлитель и просеять через сито к другим ингредиентам.
5. Вымешать все венчиком.
6. Далее орешки в блендере измельчить и добавить в тесто вместе с изюмом и перемешать.
7. Форму смазать растительным маслом или сливочным маслом.
8. Вылить туда тесто и выпекать в разогретой духовке до 180 градусов 35-40 минут. Вынимать готовый кекс из формы, как только он остынет.
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