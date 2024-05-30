Если нужно что-нибудь быстро приготовить к чаю – сделайте такой ореховый кекс. Тесто для такого десерта максимально простое, потому что для него даже не понадобится миксер. Выпечка получается очень пышной и мягкой.

Идея приготовления ленивого орехового кекса без миксера опубликована на странице фудблогера с ником zhuravlina cooking в Instagram. Кроме орехов, добавьте изюм.

Ингредиенты:

сахар – 180 г

яйца – 3 шт.

масло – 100 мл.

мука – 260 г

молоко – 200 мл.

разрыхлитель – 15-20 г

ванильный сахар – 2 ч.л.

изюм – 60 г

орешки – 120 г

Способ приготовления:

1. В миску выложить 3 яйца и перемешать венчиком.

2. Добавить сахар, ванильный сахар, соль и снова перемешать.

3. Добавить молоко, масло и снова перемешать.

4. К муке добавить разрыхлитель и просеять через сито к другим ингредиентам.

5. Вымешать все венчиком.

6. Далее орешки в блендере измельчить и добавить в тесто вместе с изюмом и перемешать.

7. Форму смазать растительным маслом или сливочным маслом.

8. Вылить туда тесто и выпекать в разогретой духовке до 180 градусов 35-40 минут. Вынимать готовый кекс из формы, как только он остынет.

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