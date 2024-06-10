Если у вас есть немного сыра и лаваша – это сэкономит время на приготовлении пищи. Такие продукты идеально сочетаются между собой и не нуждаются в большом количестве манипуляций. Получится очень сытный пирог в духовке, которого хватит на всю семью.

Идея приготовления ленивого и сытного пирога из лаваша опубликована на странице marafon18_6 marafon18_6 в Instgaram. Сверху выходит аппетитная хрустящая корочка.

Ингредиенты:

сыр кисломолочный 5% – 200 г.

лаваш тонкий – 200 г.

йогурт натуральный – 250 г.

яйца куриные – 2 шт.

сыр твердый – 150 г.

соль, укроп – по вкусу.

Способ приготовления:

1. Лаваш мелко порезать.

2. Сыр измельчить на терке.

3. Смешайте все ингредиенты.

4. Выложить в форму для запекания.

5. Отправить в духовку на 30-40 минут при температуре 180 градусов.

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