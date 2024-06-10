Ленивый пирог из лаваша и сыра: очень быстро выпекается и хватит на всех
Если у вас есть немного сыра и лаваша – это сэкономит время на приготовлении пищи. Такие продукты идеально сочетаются между собой и не нуждаются в большом количестве манипуляций. Получится очень сытный пирог в духовке, которого хватит на всю семью.
Идея приготовления ленивого и сытного пирога из лаваша опубликована на странице marafon18_6 marafon18_6 в Instgaram. Сверху выходит аппетитная хрустящая корочка.
Ингредиенты:
- сыр кисломолочный 5% – 200 г.
- лаваш тонкий – 200 г.
- йогурт натуральный – 250 г.
- яйца куриные – 2 шт.
- сыр твердый – 150 г.
- соль, укроп – по вкусу.
Способ приготовления:
1. Лаваш мелко порезать.
2. Сыр измельчить на терке.
3. Смешайте все ингредиенты.
4. Выложить в форму для запекания.
5. Отправить в духовку на 30-40 минут при температуре 180 градусов.
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