Ленивый пирог из лаваша и сыра: очень быстро выпекается и хватит на всех

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
21
Ленивый пирог из лаваша и сыра: очень быстро выпекается и хватит на всех

Если у вас есть немного сыра и лаваша – это сэкономит время на приготовлении пищи. Такие продукты идеально сочетаются между собой и не нуждаются в большом количестве манипуляций. Получится очень сытный пирог в духовке, которого хватит на всю семью.

Идея приготовления ленивого и сытного пирога из лаваша опубликована на странице marafon18_6 marafon18_6 в Instgaram. Сверху выходит аппетитная хрустящая корочка.

Ленивый пирог из лаваша и сыра: очень быстро выпекается и хватит на всех

Ингредиенты:

  • сыр кисломолочный 5% – 200 г.
  • лаваш тонкий – 200 г.
  • йогурт натуральный – 250 г.
  • яйца куриные – 2 шт.
  • сыр твердый – 150 г.
  • соль, укроп – по вкусу.

Способ приготовления:

Ленивый пирог из лаваша и сыра: очень быстро выпекается и хватит на всех

1. Лаваш мелко порезать.

Ленивый пирог из лаваша и сыра: очень быстро выпекается и хватит на всех

2. Сыр измельчить на терке.

Ленивый пирог из лаваша и сыра: очень быстро выпекается и хватит на всех

3. Смешайте все ингредиенты.

Ленивый пирог из лаваша и сыра: очень быстро выпекается и хватит на всех

4. Выложить в форму для запекания.

Ленивый пирог из лаваша и сыра: очень быстро выпекается и хватит на всех

5. Отправить в духовку на 30-40 минут при температуре 180 градусов.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты