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Ленивый пирог из лаваша: раскатывать тесто не придется
Если быстро приготовить вкусный пирог для всей семьи – используйте лаваш. Вам не придется тратить время на раскатывание теста и длительное выпекание. Просто добавьте на основу сырную заливку и поставьте в духовку.
Идея приготовления ленивого пирога из лаваша опубликована на странице фудблогера Иванны с ником ivanka.family в Instagram. Выходит очень сытно.
Ингредиенты:
- 6 яиц
- 500 мл кефира
- 350 г кисломолочного творога
- 4-5 ст л сахара (можно и больше)
- 30 г сливочного масла
- 300 г (3 шт) лаваша
Способ приготовления:
1. Взбить кефир, яйца, творог и сахар до однородной консистенции.
2. В форму, застреленную пергаментной бумагой, выложить лаваш.
3. Залить полученной массой.
4. Выпекать 35-40 минут при температуре 180 градусов.
5. Дать пирогу остыть.
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