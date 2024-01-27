Если быстро приготовить вкусный пирог для всей семьи – используйте лаваш. Вам не придется тратить время на раскатывание теста и длительное выпекание. Просто добавьте на основу сырную заливку и поставьте в духовку.

Идея приготовления ленивого пирога из лаваша опубликована на странице фудблогера Иванны с ником ivanka.family в Instagram. Выходит очень сытно.

Ингредиенты:

6 яиц

500 мл кефира

350 г кисломолочного творога

4-5 ст л сахара (можно и больше)

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30 г сливочного масла

300 г (3 шт) лаваша

Способ приготовления:

1. Взбить кефир, яйца, творог и сахар до однородной консистенции.

2. В форму, застреленную пергаментной бумагой, выложить лаваш.

3. Залить полученной массой.

4. Выпекать 35-40 минут при температуре 180 градусов.

5. Дать пирогу остыть.

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