Ленивый пирог из лаваша: раскатывать тесто не придется

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
693
Ленивый пирог из лаваша: раскатывать тесто не придется

Если быстро приготовить вкусный пирог для всей семьи – используйте лаваш. Вам не придется тратить время на раскатывание теста и длительное выпекание. Просто добавьте на основу сырную заливку и поставьте в духовку.

Идея приготовления ленивого пирога из лаваша опубликована на странице фудблогера Иванны с ником ivanka.family в Instagram. Выходит очень сытно.

Ленивый пирог из лаваша: раскатывать тесто не придется

Ингредиенты:

  • 6 яиц
  • 500 мл кефира
  • 350 г кисломолочного творога
  • 4-5 ст л сахара (можно и больше)
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  • 30 г сливочного масла
  • 300 г (3 шт) лаваша

Способ приготовления:

Ленивый пирог из лаваша: раскатывать тесто не придется

1. Взбить кефир, яйца, творог и сахар до однородной консистенции.

Ленивый пирог из лаваша: раскатывать тесто не придется

2. В форму, застреленную пергаментной бумагой, выложить лаваш.

Ленивый пирог из лаваша: раскатывать тесто не придется

3. Залить полученной массой.

4. Выпекать 35-40 минут при температуре 180 градусов.

Ленивый пирог из лаваша: раскатывать тесто не придется

5. Дать пирогу остыть.

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