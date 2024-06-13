Ленивый пирог из лаваша с колбасой и сыром: блюдо для завтрака и перекуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Ленивый пирог из лаваша с колбасой и сыром: блюдо для завтрака и перекуса

Лаваш – идеальный продукт, который может быть основой для приготовления вкусных и легких пирогов, а также тортов, например "Наполеон". Еще из лаваша можно делать салаты, закуски и чипсы. 

Что приготовить из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простого в приготовлении и вкусного пирога из лаваша, с колбасой и яичной заливкой. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • 3 листа лаваша
  • 100 г колбасы
  • помидоры
  • маслины

Заливка:

  • 4 яйца
  • 180 г сметаны
  • соль, перец
  • 180 г моцареллы
  • итальянские травы

Способ приготовления: 

1. Лаваш складываем "гармошкой" и выкладываем в смазанную маслом форму для выпекания.

Лаваш для блюда

2. Во внутрь выкладываем колбасу, помидоры и маслины.

Колбаса и помидоры

3. Яйца взбиваем со сметаной, солью и перцем. Добавляем натертую моцареллу, перемешиваем и заливаем пирог.

Сырная заливка

4. Посыпаем итальянскими травами и выпекаем примерно 25-30 минут при температуре 180 С до золотистого цвета.

Готовый пирог

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