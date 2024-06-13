Ленивый пирог из лаваша с колбасой и сыром: блюдо для завтрака и перекуса
Лаваш – идеальный продукт, который может быть основой для приготовления вкусных и легких пирогов, а также тортов, например "Наполеон". Еще из лаваша можно делать салаты, закуски и чипсы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простого в приготовлении и вкусного пирога из лаваша, с колбасой и яичной заливкой.
Ингредиенты:
- 3 листа лаваша
- 100 г колбасы
- помидоры
- маслины
Заливка:
- 4 яйца
- 180 г сметаны
- соль, перец
- 180 г моцареллы
- итальянские травы
Способ приготовления:
1. Лаваш складываем "гармошкой" и выкладываем в смазанную маслом форму для выпекания.
2. Во внутрь выкладываем колбасу, помидоры и маслины.
3. Яйца взбиваем со сметаной, солью и перцем. Добавляем натертую моцареллу, перемешиваем и заливаем пирог.
4. Посыпаем итальянскими травами и выпекаем примерно 25-30 минут при температуре 180 С до золотистого цвета.
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