Лаваш – идеальный продукт, который может быть основой для приготовления вкусных и легких пирогов, а также тортов, например "Наполеон". Еще из лаваша можно делать салаты, закуски и чипсы.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простого в приготовлении и вкусного пирога из лаваша, с колбасой и яичной заливкой.

Ингредиенты:

3 листа лаваша

100 г колбасы

помидоры

маслины

Заливка:

4 яйца

180 г сметаны

соль, перец

180 г моцареллы

итальянские травы

Способ приготовления:

1. Лаваш складываем "гармошкой" и выкладываем в смазанную маслом форму для выпекания.

2. Во внутрь выкладываем колбасу, помидоры и маслины.

3. Яйца взбиваем со сметаной, солью и перцем. Добавляем натертую моцареллу, перемешиваем и заливаем пирог.

4. Посыпаем итальянскими травами и выпекаем примерно 25-30 минут при температуре 180 С до золотистого цвета.

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