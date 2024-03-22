Ленивый пирог с сытной начинкой без замешивания теста: понадобится лаваш

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
174
Ленивый пирог с сытной начинкой без замешивания теста: понадобится лаваш

Лаваш можно есть вместо хлеба, заворачивать в него любимую сладкую или соленую начинку. Также этот продукт может стать отличным основанием для сытного пирога. Блюдо идеально подходит для тех моментов, когда быстро нужно накормить всю семью.

Идея приготовления ленивого пирога из лаваша опубликована на странице marafon18_6 в Instagram. Вам понадобится всего 5 ингредиентов.

Ленивый пирог с сытной начинкой без замешивания теста: понадобится лаваш

Ингредиенты:

  • молоко – 150 г.
  • творог кисломолочный 5% – 180 г.
  • яйца куриные – 2 шт.
  • сыр твердый – 150 г.
  • лаваш тонкий – 200 г.
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Способ приготовления:

Ленивый пирог с сытной начинкой без замешивания теста: понадобится лаваш

1. Смешать творог, молоко и яйца.

2. Добавить тертый сыр.

Ленивый пирог с сытной начинкой без замешивания теста: понадобится лаваш

3. Лаваш порвать руками.

4. Добавить к другим ингредиентам.

Ленивый пирог с сытной начинкой без замешивания теста: понадобится лаваш

5. Тщательно перемешать.

6. Выложить в форму для запекания.

Ленивый пирог с сытной начинкой без замешивания теста: понадобится лаваш

7. Отправить в духовку на 30-35 минут при температуре 180 градусов.

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