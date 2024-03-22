Лаваш можно есть вместо хлеба, заворачивать в него любимую сладкую или соленую начинку. Также этот продукт может стать отличным основанием для сытного пирога. Блюдо идеально подходит для тех моментов, когда быстро нужно накормить всю семью.

Идея приготовления ленивого пирога из лаваша опубликована на странице marafon18_6 в Instagram. Вам понадобится всего 5 ингредиентов.

Ингредиенты:

молоко – 150 г.

творог кисломолочный 5% – 180 г.

яйца куриные – 2 шт.

сыр твердый – 150 г.

лаваш тонкий – 200 г.

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Способ приготовления:

1. Смешать творог, молоко и яйца.

2. Добавить тертый сыр.

3. Лаваш порвать руками.

4. Добавить к другим ингредиентам.

5. Тщательно перемешать.

6. Выложить в форму для запекания.

7. Отправить в духовку на 30-35 минут при температуре 180 градусов.

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