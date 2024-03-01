Ленивый рулет из лаваша с ягодами и сыром: готовится 20 минут

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
72
Ленивый рулет из лаваша с ягодами и сыром: готовится 20 минут

Из лаваша можно приготовить не только шаурму или запеканку, но сладкий рулет. Он станет элементарной заменой тортам или печенью, потому что готовится всего 20 минут. Для начинки выберите кисломолочный творог и ягоды.

Идея приготовления ленивого рулета из лаваша с ягодами опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником healthydemure в Instagram. Ингредиенты очень простые.

Ленивый рулет из лаваша с ягодами и сыром: готовится 20 минут

Ингредиенты:

  • лаваш – 1 шт
  • творог – 200-250 г
  • яйцо – 1 шт
  • мед – 2 ч.л.
  • ягоды ~ 100 г
Видео дня

Способ приготовления:

Ленивый рулет из лаваша с ягодами и сыром: готовится 20 минут

1. В сыр добавить яичный белок и мед.

2. Хорошо смешать или взбить блендером.

Ленивый рулет из лаваша с ягодами и сыром: готовится 20 минут

3. Смазать лаваш творожной начинкой.

Ленивый рулет из лаваша с ягодами и сыром: готовится 20 минут

4. Добавить ягоды. свернуть лаваш в рулет.

Ленивый рулет из лаваша с ягодами и сыром: готовится 20 минут

5. Смазать яичным желтком сверху.

6. Отправить запекаться в духовку при температуре 180 градусах на 20 минут.

Ленивый рулет из лаваша с ягодами и сыром: готовится 20 минут

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты