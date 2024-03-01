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Ленивый рулет из лаваша с ягодами и сыром: готовится 20 минут
Из лаваша можно приготовить не только шаурму или запеканку, но сладкий рулет. Он станет элементарной заменой тортам или печенью, потому что готовится всего 20 минут. Для начинки выберите кисломолочный творог и ягоды.
Идея приготовления ленивого рулета из лаваша с ягодами опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником healthydemure в Instagram. Ингредиенты очень простые.
Ингредиенты:
- лаваш – 1 шт
- творог – 200-250 г
- яйцо – 1 шт
- мед – 2 ч.л.
- ягоды ~ 100 г
Способ приготовления:
1. В сыр добавить яичный белок и мед.
2. Хорошо смешать или взбить блендером.
3. Смазать лаваш творожной начинкой.
4. Добавить ягоды. свернуть лаваш в рулет.
5. Смазать яичным желтком сверху.
6. Отправить запекаться в духовку при температуре 180 градусах на 20 минут.
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