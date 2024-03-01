Из лаваша можно приготовить не только шаурму или запеканку, но сладкий рулет. Он станет элементарной заменой тортам или печенью, потому что готовится всего 20 минут. Для начинки выберите кисломолочный творог и ягоды.

Идея приготовления ленивого рулета из лаваша с ягодами опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником healthydemure в Instagram. Ингредиенты очень простые.

Ингредиенты:

лаваш – 1 шт

творог – 200-250 г

яйцо – 1 шт

мед – 2 ч.л.

ягоды ~ 100 г

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Способ приготовления:

1. В сыр добавить яичный белок и мед.

2. Хорошо смешать или взбить блендером.

3. Смазать лаваш творожной начинкой.

4. Добавить ягоды. свернуть лаваш в рулет.

5. Смазать яичным желтком сверху.

6. Отправить запекаться в духовку при температуре 180 градусах на 20 минут.

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