Ленивый штрудель к чаю без раскатывания теста: из чего приготовить
Штрудель – это десерт, который подходит на любой случай. И тесто для него вымешивать совсем не обязательно. Для основания можно выбрать готовое фило, которое продается в любом магазине.
Идея приготовления ленивого штруделя из теста фило опубликована на странице фудблогера с ником tastystories.feed в Instagram. Выпекается максимум 30 минут.
Ингредиенты:
- тесто фило 9-12 листков (на 3 штрудели)
- яблоки – 4 шт.
- груша – 1 шт.
- изюм – горсть
- орехи грецкие две горсти
- сахар – 100 г
- сливочное масло – 50 -100 г (для смазки листьев)
- крем-сырь – 50 г (можно без него)
Способ приготовления:
1. Яблоки и грушу помыть и очистить от сердцевины и кожуры.
2. Нарезать на небольшие кубики.
3. Орехи поджарить на сухой сковороде.
4. Изюм запарить кипятком на 5 минут, чтобы они стали мягкими.
5. Соединить фрукты, орехи, изюм и сахар.
6. На 1 штрудель 3 или 4 листика теста фило.
7. Выложить 1 листик теста фило.
8. Смазать растопленным сливочным маслом.
9. Сверху выложить еще лист и также смазать сливочным маслом. Третий лист, по желанию, можно смазать сливочным сыром.
10. Верхний лист смазать маслом и наполовину выложить начинку.
11. Завернуть.
12. Выложить на пергамент и смазать сливочным маслом и немного посыпать сахаром.
13. Запекать 30 минут при температуре 170 градусов.
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