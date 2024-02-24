Штрудель – это десерт, который подходит на любой случай. И тесто для него вымешивать совсем не обязательно. Для основания можно выбрать готовое фило, которое продается в любом магазине.

Идея приготовления ленивого штруделя из теста фило опубликована на странице фудблогера с ником tastystories.feed в Instagram. Выпекается максимум 30 минут.

Ингредиенты:

тесто фило 9-12 листков (на 3 штрудели)

яблоки – 4 шт.

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груша – 1 шт.

изюм – горсть

орехи грецкие две горсти

сахар – 100 г

сливочное масло – 50 -100 г (для смазки листьев)

крем-сырь – 50 г (можно без него)

Способ приготовления:

1. Яблоки и грушу помыть и очистить от сердцевины и кожуры.

2. Нарезать на небольшие кубики.

3. Орехи поджарить на сухой сковороде.

4. Изюм запарить кипятком на 5 минут, чтобы они стали мягкими.

5. Соединить фрукты, орехи, изюм и сахар.

6. На 1 штрудель 3 или 4 листика теста фило.

7. Выложить 1 листик теста фило.

8. Смазать растопленным сливочным маслом.

9. Сверху выложить еще лист и также смазать сливочным маслом. Третий лист, по желанию, можно смазать сливочным сыром.

10. Верхний лист смазать маслом и наполовину выложить начинку.

11. Завернуть.

12. Выложить на пергамент и смазать сливочным маслом и немного посыпать сахаром.

13. Запекать 30 минут при температуре 170 градусов.

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