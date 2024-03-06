Ленивый сладкий пирог из лаваша: добавьте яблоки и кисломолочный творог

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
45
Ленивый сладкий пирог из лаваша: добавьте яблоки и кисломолочный творог

Когда очень хочется сладкого, но нет времени на долгие приготовления, следует воспользоваться рецептом, представленным в этой статье.

Фудблогер Ольга Рябенко в своем Instagram опубликовала рецепт ленивого пирога с яблоками и творогом. Пирог оказался настолько ленивым, что вместо теста в нем используется лаваш.

Ленивый сладкий пирог из лаваша: добавьте яблоки и кисломолочный творог

Ингредиенты

  • Яблоки – 5-6 шт
  • Лаваш – 2 шт
  • Творог – 700 гр
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  • Яйца – 2 шт
  • Цедра лимона
  • Сахар – 300 гр
  • Масло сливочное – 100 гр
  • Мед – 1 ст.л.

Способ приготовления

1. Яблоки очищаем от кожуры и нарезаем кубиками.

2. На сковороде растапливаем сливочное масло. Добавляем сахар и мед. Перемешиваем до образования карамельного цвета, затем добавляем яблоки. Тушим в течение 30 минут.

Ленивый сладкий пирог из лаваша: добавьте яблоки и кисломолочный творог

3. В отдельной емкости смешиваем творог, яйца и цедру. Хорошо переминаем вилкой, смешивая до однородности.

4. Полученной массой смазываем поверхность лаваша, после чего заворачиваем его в рулет.

5. Рулет разрезаем на несколько частей и складываем в противень для запекания, смазанный сливочным маслом.

Ленивый сладкий пирог из лаваша: добавьте яблоки и кисломолочный творог

6. Выкладываем сверху слой карамелизированных яблок и разравниваем его.

Ленивый сладкий пирог из лаваша: добавьте яблоки и кисломолочный творог

7. Выпекаем в духовке, разогретой до 180 градусов в течение 35 минут.

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