Ленивый сладкий пирог из лаваша: добавьте яблоки и кисломолочный творог
Когда очень хочется сладкого, но нет времени на долгие приготовления, следует воспользоваться рецептом, представленным в этой статье.
Фудблогер Ольга Рябенко в своем Instagram опубликовала рецепт ленивого пирога с яблоками и творогом. Пирог оказался настолько ленивым, что вместо теста в нем используется лаваш.
Ингредиенты
- Яблоки – 5-6 шт
- Лаваш – 2 шт
- Творог – 700 гр
- Яйца – 2 шт
- Цедра лимона
- Сахар – 300 гр
- Масло сливочное – 100 гр
- Мед – 1 ст.л.
Способ приготовления
1. Яблоки очищаем от кожуры и нарезаем кубиками.
2. На сковороде растапливаем сливочное масло. Добавляем сахар и мед. Перемешиваем до образования карамельного цвета, затем добавляем яблоки. Тушим в течение 30 минут.
3. В отдельной емкости смешиваем творог, яйца и цедру. Хорошо переминаем вилкой, смешивая до однородности.
4. Полученной массой смазываем поверхность лаваша, после чего заворачиваем его в рулет.
5. Рулет разрезаем на несколько частей и складываем в противень для запекания, смазанный сливочным маслом.
6. Выкладываем сверху слой карамелизированных яблок и разравниваем его.
7. Выпекаем в духовке, разогретой до 180 градусов в течение 35 минут.
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