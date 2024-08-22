Ленивый соленый пирог из теста фило: из чего сделать начинку
Когда совсем нет времени на приготовление, но так хочется отведать чего-нибудь вкусненького, на помощь придет рецепт ленивого соленого пирога. Он готовится из теста фило, а значит нуждается в минимальных усилиях.
Фудблогер с ником ask_edith в Instagram показала, как приготовить такой пирог. Она также рассказала, какая соленая начинка будет наиболее вкусным в нем. С этим блюдом справится даже начинающий.
Ингредиенты для пирога
- Тесто фило – 400 гр
- Оливковое масло – для смазки
Ингредиенты для заливки
- Кисломолочный творог 5% – 350 гр
- Яйца – 3 шт
- Сливки – 30%
- Твердый сыр – 100 гр
- Шпинат – 200 гр
- Специи по вкусу
Способ приготовления
1. Тесто фило размораживаем и режем пополам.
2. Одну половинку откладываем, а другую скручиваем в рулет и нарезаем так, чтобы получились тонкие ленты.
3. Для заливки все составляющие взбиваем блендером, добавляем специи.
4. Форму для запекания смазываем оливковым маслом и выстилаем на дно несколько листов теста фило, каждое из которых тоже смазываем между собой маслом.
5. Затем выкладываем ленты из теста фило и заливку, сверху выкладываем шпинат.
6. Так повторяем еще один раз: листы теста фило-измельченные ленты из теста фило-заливка-шпинат.
7. Накрываем последний слой сплошным листом теста фило, заворачиваем края, смазываем растительным маслом и натираем сверху сыр.
8. Поверх него оставшиеся ленты и смазываем снова маслом.
9. Выпекаем в течение 40 минут при 180 градусах.
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