Когда совсем нет времени на приготовление, но так хочется отведать чего-нибудь вкусненького, на помощь придет рецепт ленивого соленого пирога. Он готовится из теста фило, а значит нуждается в минимальных усилиях.

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Фудблогер с ником ask_edith в Instagram показала, как приготовить такой пирог. Она также рассказала, какая соленая начинка будет наиболее вкусным в нем. С этим блюдом справится даже начинающий.

Ингредиенты для пирога

Тесто фило – 400 гр

Оливковое масло – для смазки

Ингредиенты для заливки

Кисломолочный творог 5% – 350 гр

Яйца – 3 шт

Сливки – 30%

Твердый сыр – 100 гр

Шпинат – 200 гр

Специи по вкусу

Способ приготовления

1. Тесто фило размораживаем и режем пополам.

2. Одну половинку откладываем, а другую скручиваем в рулет и нарезаем так, чтобы получились тонкие ленты.

3. Для заливки все составляющие взбиваем блендером, добавляем специи.

4. Форму для запекания смазываем оливковым маслом и выстилаем на дно несколько листов теста фило, каждое из которых тоже смазываем между собой маслом.

5. Затем выкладываем ленты из теста фило и заливку, сверху выкладываем шпинат.

6. Так повторяем еще один раз: листы теста фило-измельченные ленты из теста фило-заливка-шпинат.

7. Накрываем последний слой сплошным листом теста фило, заворачиваем края, смазываем растительным маслом и натираем сверху сыр.

8. Поверх него оставшиеся ленты и смазываем снова маслом.

9. Выпекаем в течение 40 минут при 180 градусах.

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