Ленивый суши-торт или запеканка для перекуса и праздничного стола: готовится в духовке

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Рецепт блюда

Рис и крабовые палочки могут быть основой для салатов, а также запеканок и пирогов со вкусом суш. Такие блюда стоит подавать холодными, лучше со свежими огурцами и соевым соусом!

Что приготовить из крабовых палочек

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной запеканки, которая будет по вкусу, как суши. 

Рецепт блюда
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Ингредиенты: 

  • крабовые палочки – 400 г
  • творог – 50 г
  • сливочный сыр – 150 г
  • сладкий соус чили – 2 ст. л. 
  • рис для суши – 1 стакан (300 г)
  • вода – 1,25 стакана
  • рисовый уксус – 3 ст. л. 
  • сахар – 1 ч. л. 
  • соль – 1 ч. л. 

Способ приготовления: 

1. Рис хорошо промойте, пока вода не будет прозрачной (2-3 раза). Выложите в кастрюлю, заливаем водой и варим до испарения воды (10 минут). Смешиваем уксус рисовый с солью и сахаром, заливаем эту заправку к рису, перемешиваем и даем полностью остыть.

Рис для блюда

2. Крабовые палочки разделите на волокна. Добавьте крем-сыр, сладкий соус чили и перемешайте. 

Начинка для запеканки

3. Выложите слой риса, выровняйте, сверху выложите крабовый слой и выравниваем.

Сколько готовить запеканку

4. Запекайте в духовке 25 минут при 180 С. 

Подавайте с нори!

Готовое блюдо

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