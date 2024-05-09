Ленивый суши-торт или запеканка для перекуса и праздничного стола: готовится в духовке
Рис и крабовые палочки могут быть основой для салатов, а также запеканок и пирогов со вкусом суш. Такие блюда стоит подавать холодными, лучше со свежими огурцами и соевым соусом!
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной запеканки, которая будет по вкусу, как суши.
Ингредиенты:
- крабовые палочки – 400 г
- творог – 50 г
- сливочный сыр – 150 г
- сладкий соус чили – 2 ст. л.
- рис для суши – 1 стакан (300 г)
- вода – 1,25 стакана
- рисовый уксус – 3 ст. л.
- сахар – 1 ч. л.
- соль – 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. Рис хорошо промойте, пока вода не будет прозрачной (2-3 раза). Выложите в кастрюлю, заливаем водой и варим до испарения воды (10 минут). Смешиваем уксус рисовый с солью и сахаром, заливаем эту заправку к рису, перемешиваем и даем полностью остыть.
2. Крабовые палочки разделите на волокна. Добавьте крем-сыр, сладкий соус чили и перемешайте.
3. Выложите слой риса, выровняйте, сверху выложите крабовый слой и выравниваем.
4. Запекайте в духовке 25 минут при 180 С.
Подавайте с нори!
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