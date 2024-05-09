Рис и крабовые палочки могут быть основой для салатов, а также запеканок и пирогов со вкусом суш. Такие блюда стоит подавать холодными, лучше со свежими огурцами и соевым соусом!

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной запеканки, которая будет по вкусу, как суши.

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Ингредиенты:

крабовые палочки – 400 г

творог – 50 г

сливочный сыр – 150 г

сладкий соус чили – 2 ст. л.

рис для суши – 1 стакан (300 г)

вода – 1,25 стакана

рисовый уксус – 3 ст. л.

сахар – 1 ч. л.

соль – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Рис хорошо промойте, пока вода не будет прозрачной (2-3 раза). Выложите в кастрюлю, заливаем водой и варим до испарения воды (10 минут). Смешиваем уксус рисовый с солью и сахаром, заливаем эту заправку к рису, перемешиваем и даем полностью остыть.

2. Крабовые палочки разделите на волокна. Добавьте крем-сыр, сладкий соус чили и перемешайте.

3. Выложите слой риса, выровняйте, сверху выложите крабовый слой и выравниваем.

4. Запекайте в духовке 25 минут при 180 С.

Подавайте с нори!

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