Ленивый торт из печенья без выпечки: понадобится всего три ингредиента
Вкусный и оригинальный торт можно приготовить всего из трех компонентов. Выпекать ничего не придется, ведь в основе обычное печенье. Его прекрасно дополняет сладкий крем из сгущенки, поэтому сахар не понадобится.
Идея приготовления торта из трех ингредиентов без выпечки опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником anastasia_zhakulina в Instagram.
Ингредиенты:
- печенье – 400 г
- сметана 20% – 300 г
- вареное сгущенку – 200 г
Способ приготовления:
1. Количество ингредиента можно регулировать.
2. Для крема смешать сметану и вареную сгущенку.
3. Перемешать до однородности.
4. Дно формы смазать кремом и выложить печенье, сверху снова крем и повторяем, пока не закончатся все ингредиенты. Последний слой должен быть кремом.
5. Сверху присыпаем крошкой от печенья и готово. Дать пропитаться 1 час.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: