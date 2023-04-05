Ленивый торт из печенья без выпечки: понадобится всего три ингредиента

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
330
Ленивый торт из печенья без выпечки: понадобится всего три ингредиента

Вкусный и оригинальный торт можно приготовить всего из трех компонентов. Выпекать ничего не придется, ведь в основе обычное печенье. Его прекрасно дополняет сладкий крем из сгущенки, поэтому сахар не понадобится.

Идея приготовления торта из трех ингредиентов без выпечки опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником anastasia_zhakulina в Instagram.

Ленивый торт из печенья без выпечки: понадобится всего три ингредиента

Ингредиенты:

  • печенье – 400 г
  • сметана 20% – 300 г
  • вареное сгущенку – 200 г

Способ приготовления:

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Ленивый торт из печенья без выпечки: понадобится всего три ингредиента

1. Количество ингредиента можно регулировать. 

Ленивый торт из печенья без выпечки: понадобится всего три ингредиента

2. Для крема смешать сметану и вареную сгущенку.

Ленивый торт из печенья без выпечки: понадобится всего три ингредиента

3. Перемешать до однородности.

4. Дно формы смазать кремом и выложить печенье, сверху снова крем и повторяем, пока не закончатся все ингредиенты. Последний слой должен быть кремом.

Ленивый торт из печенья без выпечки: понадобится всего три ингредиента

5. Сверху присыпаем крошкой от печенья и готово. Дать пропитаться 1 час.

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