Вкусный и оригинальный торт можно приготовить всего из трех компонентов. Выпекать ничего не придется, ведь в основе обычное печенье. Его прекрасно дополняет сладкий крем из сгущенки, поэтому сахар не понадобится.

Идея приготовления торта из трех ингредиентов без выпечки опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником anastasia_zhakulina в Instagram.

Ингредиенты:

печенье – 400 г

сметана 20% – 300 г

вареное сгущенку – 200 г

Способ приготовления:

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1. Количество ингредиента можно регулировать.

2. Для крема смешать сметану и вареную сгущенку.

3. Перемешать до однородности.

4. Дно формы смазать кремом и выложить печенье, сверху снова крем и повторяем, пока не закончатся все ингредиенты. Последний слой должен быть кремом.

5. Сверху присыпаем крошкой от печенья и готово. Дать пропитаться 1 час.

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