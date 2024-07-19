Ленивый торт из вафельных коржей: выпекать не придется
Если у вас есть вафельные лепешки – можно обойтись без выпечки десертов. Для такого основания нужно просто сделать крем, сладкую шоколадную помадку и все соединить. Охлажденный вафельный торт можно кушать уже через 2 часа после приготовления.
Идея приготовления вкусного вафельного торта без выпечки опубликована на странице фудблогера с ником valc lyubov в Instagram. Крем всего из двух ингредиентов.
Ингредиенты для помадки:
- сахар – 5 ст.л.
- какао – 5 ст.л.
- молоко – 5 ст.л.
- масло сливочное – 30 г
Способ приготовления:
1. Для помадки перемешать все ингредиенты и варить 5 минут.
2. Горячей помадкой смазать вафлю и сделать таких 2 коржа (это будет верхний и нижний корж торта).
3. Для крема соединить сливочное масло 400 г + сгущенку 400 г.
4. Взбить до рыхлой массы.
5. На лепешку с помадкой выложить крем и посыпать печеньем. Так поступить со всеми лепешками.
6. Последний корж сделать с помадкой.
7. Поставить в холодильник на 2 часа.
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