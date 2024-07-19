Если у вас есть вафельные лепешки – можно обойтись без выпечки десертов. Для такого основания нужно просто сделать крем, сладкую шоколадную помадку и все соединить. Охлажденный вафельный торт можно кушать уже через 2 часа после приготовления.

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Идея приготовления вкусного вафельного торта без выпечки опубликована на странице фудблогера с ником valc lyubov в Instagram. Крем всего из двух ингредиентов.

Ингредиенты для помадки:

сахар – 5 ст.л.

какао – 5 ст.л.

молоко – 5 ст.л.

масло сливочное – 30 г

Способ приготовления:

1. Для помадки перемешать все ингредиенты и варить 5 минут.

2. Горячей помадкой смазать вафлю и сделать таких 2 коржа (это будет верхний и нижний корж торта).

3. Для крема соединить сливочное масло 400 г + сгущенку 400 г.

4. Взбить до рыхлой массы.

5. На лепешку с помадкой выложить крем и посыпать печеньем. Так поступить со всеми лепешками.

6. Последний корж сделать с помадкой.

7. Поставить в холодильник на 2 часа.

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