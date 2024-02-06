Ленивый яблочный пирог без раскатки теста: из чего приготовить
Приготовление классической домашней выпечки – это достаточно продолжительный процесс. Больше времени занимает самое приготовление теста. Но если вам нужно сделать десерт очень быстро – используйте фило.
Идея приготовления ленивого яблочного пирога без раскатывания теста опубликована на странице фудблогера Дианы Домович (diana.domovych) в Instagram. Купить основание вы сможете в любом магазине.
Ингредиенты:
- 200 г теста фило
- 90 г сливочного масла
- 1 маленькое яблоко
- 2 яйца
- 70 г сахара
- 120 г сметаны
Способ приготовления:
1. Тесто разморозить и каждый лист смазать растопленным сливочным маслом.
2. Свернуть в гармошку и выложить в форму.
3. Сверху также смазать маслом.
4. Отправить в духовку разогретую до 180 градусов на 10 минут.
5. Яблоко чистить и нарезать тонкими пластинками.
6. Для заливки смешать яйца, сахар и сметану, перемешать.
7. Вытащить из духовки тесто, среди листьев положить яблоки.
8. Добавить заливку и поставить в духовку на 30 минут.
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