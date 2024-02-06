Ленивый яблочный пирог без раскатки теста: из чего приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
51
Ленивый яблочный пирог без раскатки теста: из чего приготовить

Приготовление классической домашней выпечки – это достаточно продолжительный процесс. Больше времени занимает самое приготовление теста. Но если вам нужно сделать десерт очень быстро – используйте фило.

Идея приготовления ленивого яблочного пирога без раскатывания теста опубликована на странице фудблогера Дианы Домович (diana.domovych) в Instagram. Купить основание вы сможете в любом магазине.

Ленивый яблочный пирог без раскатки теста: из чего приготовить

Ингредиенты:

  • 200 г теста фило
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  • 90 г сливочного масла
  • 1 маленькое яблоко
  • 2 яйца
  • 70 г сахара
  • 120 г сметаны

Способ приготовления:

Ленивый яблочный пирог без раскатки теста: из чего приготовить

1. Тесто разморозить и каждый лист смазать растопленным сливочным маслом.

2. Свернуть в гармошку и выложить в форму.

3. Сверху также смазать маслом.

Ленивый яблочный пирог без раскатки теста: из чего приготовить

4. Отправить в духовку разогретую до 180 градусов на 10 минут.

5. Яблоко чистить и нарезать тонкими пластинками.

Ленивый яблочный пирог без раскатки теста: из чего приготовить

6. Для заливки смешать яйца, сахар и сметану, перемешать.

7. Вытащить из духовки тесто, среди листьев положить яблоки.

Ленивый яблочный пирог без раскатки теста: из чего приготовить

8. Добавить заливку и поставить в духовку на 30 минут.

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