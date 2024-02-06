Приготовление классической домашней выпечки – это достаточно продолжительный процесс. Больше времени занимает самое приготовление теста. Но если вам нужно сделать десерт очень быстро – используйте фило.

Идея приготовления ленивого яблочного пирога без раскатывания теста опубликована на странице фудблогера Дианы Домович (diana.domovych) в Instagram. Купить основание вы сможете в любом магазине.

Ингредиенты:

200 г теста фило

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90 г сливочного масла

1 маленькое яблоко

2 яйца

70 г сахара

120 г сметаны

Способ приготовления:

1. Тесто разморозить и каждый лист смазать растопленным сливочным маслом.

2. Свернуть в гармошку и выложить в форму.

3. Сверху также смазать маслом.

4. Отправить в духовку разогретую до 180 градусов на 10 минут.

5. Яблоко чистить и нарезать тонкими пластинками.

6. Для заливки смешать яйца, сахар и сметану, перемешать.

7. Вытащить из духовки тесто, среди листьев положить яблоки.

8. Добавить заливку и поставить в духовку на 30 минут.

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