Ленивый яблочный штрудель из лаваша: понадобится всего 5 компонентов
Классический штрудель с яблоками готовится на слоеном тесте. Но если на замешивание у вас не хватает времени – отличной альтернативой будет лаваш. В него просто нужно завернуть сладкую начинку и запечь.
Идея приготовления ленивого яблочного штруделя из лаваша опубликована на странице фитнес-тренера Марины Боржемской (borzhemsky_healthy_food) в Instagram. Выпечка получается очень хрустящей и сочной.
Ингредиенты:
- 100 г лаваша
- 370 г. яблок (очищенных)
- 3 г. корицы
- 1 ст.л. меда
- 1 яичный желток
Способ приготовления:
1. Яблоки порезать кубиками.
2. Смешать с корицей и медом.
3. Готовить на сковороде 5 минут.
4. На лист лаваша выложить яблоки, свернуть в рулет.
5. Сверху смазать взбитым желтком.
6. Посыпать кунжутом или орехом.
7. Выпекать в разогретой духовке при температуре 180 градусов до румяности (минут 15).
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