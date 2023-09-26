Ленивый яблочный штрудель из лаваша: понадобится всего 5 компонентов

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
1,2 т.
Ленивый яблочный штрудель из лаваша: понадобится всего 5 компонентов

Классический штрудель с яблоками готовится на слоеном тесте. Но если на замешивание у вас не хватает времени – отличной альтернативой будет лаваш. В него просто нужно завернуть сладкую начинку и запечь.

Идея приготовления ленивого яблочного штруделя из лаваша опубликована на странице фитнес-тренера Марины Боржемской (borzhemsky_healthy_food) в Instagram. Выпечка получается очень хрустящей и сочной.

Ленивый яблочный штрудель из лаваша: понадобится всего 5 компонентов

Ингредиенты:

  • 100 г лаваша
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  • 370 г. яблок (очищенных)
  • 3 г. корицы
  • 1 ст.л. меда
  • 1 яичный желток

Способ приготовления:

Ленивый яблочный штрудель из лаваша: понадобится всего 5 компонентов

1. Яблоки порезать кубиками.

2. Смешать с корицей и медом.

Ленивый яблочный штрудель из лаваша: понадобится всего 5 компонентов

3. Готовить на сковороде 5 минут.

4. На лист лаваша выложить яблоки, свернуть в рулет.

Ленивый яблочный штрудель из лаваша: понадобится всего 5 компонентов

5. Сверху смазать взбитым желтком.

Ленивый яблочный штрудель из лаваша: понадобится всего 5 компонентов

6. Посыпать кунжутом или орехом.

7. Выпекать в разогретой духовке при температуре 180 градусов до румяности (минут 15).

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