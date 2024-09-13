Ленивый ягодный пирог на кефире: обязательно приготовьте к чаю

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
138
Ленивый ягодный пирог на кефире: обязательно приготовьте к чаю

Самое простое тесто для сладкого пирога к чаю можно приготовить на кефире. Вам ничего не придется сбивать или вымешивать руками. Всё максимально просто, потому что ингредиенты нужно просто соединить и полученную массу вылить в форму для запекания.

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Идея приготовления быстрого ленивого пирога на кефире опубликована на странице фудблогера с ником mama na kykhne в Instagram. Можно выбрать любые ягоды или фрукты для внутренности.

Ленивый ягодный пирог на кефире: обязательно приготовьте к чаю

Ингредиенты:

  • яйца – 3 шт.
  • сахар – 150 г
  • ванильный сахар
  • кефир – 200 мл.
  • масло – 120 мл.
  • мука – 250 г
  • сода+уксус – 1 ч.л.
  • ягоды/фрукты

Способ приготовления:

Ленивый ягодный пирог на кефире: обязательно приготовьте к чаю

1. В миску вылить кефир.

2. Добавить яйца и сахар.

Ленивый ягодный пирог на кефире: обязательно приготовьте к чаю

3. Все соединить.

4. Просеять муку.

Ленивый ягодный пирог на кефире: обязательно приготовьте к чаю

5. Добавить соду, погашенную уксусом.

6. Все хорошо соединить. Вылить тесто в форму для запекания.

Ленивый ягодный пирог на кефире: обязательно приготовьте к чаю

7. Добавить любимые ягоды или фрукты сверху. Можно также положить внутрь теста.

8. Выпекать 40 минут при температуре 170 градусов.

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