Самое простое тесто для сладкого пирога к чаю можно приготовить на кефире. Вам ничего не придется сбивать или вымешивать руками. Всё максимально просто, потому что ингредиенты нужно просто соединить и полученную массу вылить в форму для запекания.

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Идея приготовления быстрого ленивого пирога на кефире опубликована на странице фудблогера с ником mama na kykhne в Instagram. Можно выбрать любые ягоды или фрукты для внутренности.

Ингредиенты:

яйца – 3 шт.

сахар – 150 г

ванильный сахар

кефир – 200 мл.

масло – 120 мл.

мука – 250 г

сода+уксус – 1 ч.л.

ягоды/фрукты

Способ приготовления:

1. В миску вылить кефир.

2. Добавить яйца и сахар.

3. Все соединить.

4. Просеять муку.

5. Добавить соду, погашенную уксусом.

6. Все хорошо соединить. Вылить тесто в форму для запекания.

7. Добавить любимые ягоды или фрукты сверху. Можно также положить внутрь теста.

8. Выпекать 40 минут при температуре 170 градусов.

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