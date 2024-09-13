Ленивый ягодный пирог на кефире: обязательно приготовьте к чаю
Самое простое тесто для сладкого пирога к чаю можно приготовить на кефире. Вам ничего не придется сбивать или вымешивать руками. Всё максимально просто, потому что ингредиенты нужно просто соединить и полученную массу вылить в форму для запекания.
Идея приготовления быстрого ленивого пирога на кефире опубликована на странице фудблогера с ником mama na kykhne в Instagram. Можно выбрать любые ягоды или фрукты для внутренности.
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт.
- сахар – 150 г
- ванильный сахар
- кефир – 200 мл.
- масло – 120 мл.
- мука – 250 г
- сода+уксус – 1 ч.л.
- ягоды/фрукты
Способ приготовления:
1. В миску вылить кефир.
2. Добавить яйца и сахар.
3. Все соединить.
4. Просеять муку.
5. Добавить соду, погашенную уксусом.
6. Все хорошо соединить. Вылить тесто в форму для запекания.
7. Добавить любимые ягоды или фрукты сверху. Можно также положить внутрь теста.
8. Выпекать 40 минут при температуре 170 градусов.
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