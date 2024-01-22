Ленивый заливной пирог с капустой на скорую руку: рецепт вкусного блюда для всей семьи

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Вкусный пирог

Домашние пироги можно готовить с любыми начинками. Очень вкусно будет с капустой и грибами, а также брокколи. Тесто можно использовать готовое слоеное, а также жидкое – на кефире. 

Кефир для теста

Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом вкусного заливного пирога с капустой, который готовится в духовке всего 30 минут. 

Как правильно приготовить заливной пирог
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Ингредиенты для начинки:

  • Морковь – 1 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Капуста – 300 г
  • Соль, перец

Для теста:

  • Кефир – 300 мл
  • Яйца – 3 шт. 
  • Мука – 200 г
  • Подсолнечное масло – 4 ст. л. 
  • Сода – 1/2 ч. л. 
  • Соль –  щепотка

Способ приготовления: 

1. Начинка: обжарьте лук и морковь, добавьте капусту, специи и протушите. 

Начинка для пирога

2. Тесто: в кефир добавьте яйца, соль, перемешайте, всыпьте муку, соду, перемешайте.

Тесто для пирога

3. Вылейте на дно формы тесто, сверху выложите начинку, сверху тесто и присыпьте кунжутом. 

Приготовление пирога

4. Выпекайте 30 минут при 180 С. 

Готовый пирог

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