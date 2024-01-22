Ленивый заливной пирог с капустой на скорую руку: рецепт вкусного блюда для всей семьи
Домашние пироги можно готовить с любыми начинками. Очень вкусно будет с капустой и грибами, а также брокколи. Тесто можно использовать готовое слоеное, а также жидкое – на кефире.
Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом вкусного заливного пирога с капустой, который готовится в духовке всего 30 минут.
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Ингредиенты для начинки:
- Морковь – 1 шт.
- Лук – 1 шт.
- Капуста – 300 г
- Соль, перец
Для теста:
- Кефир – 300 мл
- Яйца – 3 шт.
- Мука – 200 г
- Подсолнечное масло – 4 ст. л.
- Сода – 1/2 ч. л.
- Соль – щепотка
Способ приготовления:
1. Начинка: обжарьте лук и морковь, добавьте капусту, специи и протушите.
2. Тесто: в кефир добавьте яйца, соль, перемешайте, всыпьте муку, соду, перемешайте.
3. Вылейте на дно формы тесто, сверху выложите начинку, сверху тесто и присыпьте кунжутом.
4. Выпекайте 30 минут при 180 С.
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