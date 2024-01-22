Домашние пироги можно готовить с любыми начинками. Очень вкусно будет с капустой и грибами, а также брокколи. Тесто можно использовать готовое слоеное, а также жидкое – на кефире.

Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом вкусного заливного пирога с капустой, который готовится в духовке всего 30 минут.

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Ингредиенты для начинки:

Морковь – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Капуста – 300 г

Соль, перец

Для теста:

Кефир – 300 мл

Яйца – 3 шт.

Мука – 200 г

Подсолнечное масло – 4 ст. л.

Сода – 1/2 ч. л.

Соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Начинка: обжарьте лук и морковь, добавьте капусту, специи и протушите.

2. Тесто: в кефир добавьте яйца, соль, перемешайте, всыпьте муку, соду, перемешайте.

3. Вылейте на дно формы тесто, сверху выложите начинку, сверху тесто и присыпьте кунжутом.

4. Выпекайте 30 минут при 180 С.

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