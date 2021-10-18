Ленивый завтрак из яиц: как правильно готовить простой продукт

Даже такой банальный продукт, как яйца, можно приготовить интересно. При этом потратить минимальное количество времени и получить максимум вкуса. Элементарным блюдом из простых продуктов, которые всегда можно найти в холодильнике, является голландский соус.

Идеей поделился шеф-повар evgenchef1981 на своей странице в Instagram.

Голландский соус – это отдельное блюдо не похожее ни на что. Надо использовать именно сливочное масло, а не оливковое или подсолнечное.

Шеф-повар отмечает, что стоит обращать большое внимание на качество яиц перед приготовлением. От этого зависит вкус блюда и его польза

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Ингредиенты:

желток – 2 шт

сливочное масло – 120 г

сок лимона – 1 чайная ложка (или любой ароматный уксус)

соль, сахар – щепотка

горячая вода – 2 столовые ложки

Способ приготовления:

На водяной бане с помощью венчика взбить желтки с уксусом, солью, сахаром. Постепенно добавлять растопленное сливочное масло до получения желаемой консистенции. В конце, при необходимости, добавить несколько ложек горячей воды.

Также, на завтрак достаточно часто употребляют вареные яйца.

Фудблогер nataliia_melnichuk делится двумя способами, как это можно сделать максимально быстро. Опубликовано на странице в Instagram.

Способ первый

Поставить кастрюльку с водой на плиту, довести до кипения. Аккуратно опустить яйцо. Чтобы оно сразу же не треснуло, нужно опускать его медленно с помощью обычной столовой ложки. Для того, чтобы яйцо схватилось, достаточно 3 минуты. Чтобы желток был нежным и не очень плотным, нужно продержать в кипящей воде 6 минут. Для яйца вкрутую нужно варить его ровно 9 минут.

Способ второй

Набрать в кастрюлю воду, поставитҗ на огонь. Сразу положить туда яйцо. Довести до кипения и отставить с плиты на 10 минут. Таким образом, яйцо еще медленно готовится в воде и в итоге имеет очень нежную бархатную структуру.

Сваренное яйцо необходимо отправить в холодную воду. Это делается для того, чтобы яйца прекратили готовиться и не вышли более низким. Также это помогает без труда очистить продукт.

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