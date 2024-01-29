В приготовлении пельменей больше времени занимает лепка изделий. Это скурпулезная работа, требующая выдержки. Но если у вас нет на это времени – воспользуйтесь ленивым вариантом.

Идея приготовления ленивых пельменей опубликована на странице фудблогера Виктории с ником kelbas_v в Instagram. Вкус не отличается от оригинала.

Ингредиенты для теста:

1 яйцо

2 ст.л. масла

250 мл теплой воды

1 ч.л. соли

500-600 г муки

Видео дня

Ингредиенты для начинки:

800 г фарша

1 большая или 2 средние луковицы

150 мл воды

соль+перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Для теста немного взбить яйцо с солью, растительным маслом и половиной воды.

2. Засыпать 500 г муки и начать замешивать тесто.

3. Долить воду, при необходимости досыпать муку, месить тесто 2-5 минут, пока оно не перестанет липнуть в руки.

4. Готовое тесто оставить отдохнуть 30 минут в мисочке под полотенцем.

5. Для начинки смешать фарш с измельченным на терке луком (или в мясорубке).

6. Добавить воду и специи, замешать сочный фарш.

7. Тесто разделить на 4 части и раскатать в длинную полоску.

8. Порезать ее вдоль на 2 части, выложить фарш и хорошо залепить 2 длинные змейки, нарезать их на пельмени.

9. Можно варить или немного перетряхнуть с мукой, выложить на поднос и заморозить на затем, подмороженные пельмени хранить в пакетах или емкостях с крышками.

10. Если хотите отварить, нужно опустить пельмени в кипящую подсоленную воду и периодически аккуратно помешать. Пельмени не должны слишком кипеть.

11. После того, как изделия поднимутся в воде, их нужно варить еще 1 минуту.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: