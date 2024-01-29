Лепить не придется: как приготовить ленивые пельмени за считанные минуты
В приготовлении пельменей больше времени занимает лепка изделий. Это скурпулезная работа, требующая выдержки. Но если у вас нет на это времени – воспользуйтесь ленивым вариантом.
Идея приготовления ленивых пельменей опубликована на странице фудблогера Виктории с ником kelbas_v в Instagram. Вкус не отличается от оригинала.
Ингредиенты для теста:
- 1 яйцо
- 2 ст.л. масла
- 250 мл теплой воды
- 1 ч.л. соли
- 500-600 г муки
Ингредиенты для начинки:
- 800 г фарша
- 1 большая или 2 средние луковицы
- 150 мл воды
- соль+перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Для теста немного взбить яйцо с солью, растительным маслом и половиной воды.
2. Засыпать 500 г муки и начать замешивать тесто.
3. Долить воду, при необходимости досыпать муку, месить тесто 2-5 минут, пока оно не перестанет липнуть в руки.
4. Готовое тесто оставить отдохнуть 30 минут в мисочке под полотенцем.
5. Для начинки смешать фарш с измельченным на терке луком (или в мясорубке).
6. Добавить воду и специи, замешать сочный фарш.
7. Тесто разделить на 4 части и раскатать в длинную полоску.
8. Порезать ее вдоль на 2 части, выложить фарш и хорошо залепить 2 длинные змейки, нарезать их на пельмени.
9. Можно варить или немного перетряхнуть с мукой, выложить на поднос и заморозить на затем, подмороженные пельмени хранить в пакетах или емкостях с крышками.
10. Если хотите отварить, нужно опустить пельмени в кипящую подсоленную воду и периодически аккуратно помешать. Пельмени не должны слишком кипеть.
11. После того, как изделия поднимутся в воде, их нужно варить еще 1 минуту.
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