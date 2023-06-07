Борщ – традиционное украинское блюдо, которое в классическом варианте готовят со свеклой, на мясном бульоне, с фасолью и овощами. Летом это блюдо можно готовить без свеклы, со щавелем, яйцами и зеленью, а также холодный борщ. Еще очень вкусно будет приготовить это блюдо с луком порей и сливками, колбасой, который подается с тертым хреном и зеленью.

Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусного белого борща с колбасой, сливками и хреном.

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Ингредиенты:

краковская колбаса – 1 кольцо (примерно 500г)

лук порей – 1 шт. (или 1-2 лука)

картофель – 5-6 шт.

чеснок – 4 зуб.

сливочное масло – 2 ст. л.

сливок 10-15% – 330 мл

мука – 3 ст. л.

вареные яйца для подачи

бульон или вода – 2,5 л

лавровый лист, душистый перец, специи (средиземноморские травы или майоран), соль

корень хрена

свежая зелень

Способ приготовления:

1. Лук порежьте кольцами, чеснок измельчите, картофель нарежьте кубиком. Обжарить лук несколько минут на сливочном масле прямо в кастрюле, добавьте чеснок, через минуту всыпьте картофель.

2. Жарьте на небольшом огне несколько минут, залейте бульоном или водой. Добавьте специи, соль, лавровый лист и перец. Варите под крышкой 15-20 минут после закипания. Достаньте лавровый лист и перец, перебейте блендером.

3. Колбасу нарежьте соломкой и обжарьте на сухой сковороде несколько минут.

4. Сливки смешайте с мукой, влейте в суп. Всыпьте колбасу, прогрейте борщ на слабом огне 5 минут.

Подавайте белый борщ со свежей зеленью, натертым на мелкой терке хреном и вареным яйцом!

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