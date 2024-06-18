Холодник – это летнее блюдо свеклой, сезонной зеленью и другими молодыми овощами. Все эти ингредиенты заливают холодным кефиром, поэтому такой суп получается очень освежающим и идеально подходит для летней жары.

Идея приготовления домашнего летнего холодильника опубликована на странице фудблогера Ларисы с ником glutenfree lo в Instagram. Внешний вид блюда напоминает классический красный борщ.

Ингредиенты:

свекла – 3 шт. (средние)

огурец – 4 маленьких

яйца – 4 шт.

зеленый лук

укроп

холодный кефир – 850 мл.

Способ приготовления:

1. Отварить свеклу.

2. Натереть на терке.

3. Добавить мелко нарезанные огурцы и яйца, зелень.

4. Довести по вкусу с помощью соли, перца и сушеного лука.

5. Залить все кефиром.

6. Регулировать густоту можно, добавляя минеральную воду.

7. Вкусно подавать с жареным горячим картофелем.

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