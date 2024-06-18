Летний холодник вместо горячего красного борща: как приготовить сезонное блюдо

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Летний холодник вместо горячего красного борща: как приготовить сезонное блюдо

Холодник – это летнее блюдо свеклой, сезонной зеленью и другими молодыми овощами. Все эти ингредиенты заливают холодным кефиром, поэтому такой суп получается очень освежающим и идеально подходит для летней жары.

Идея приготовления домашнего летнего холодильника опубликована на странице фудблогера Ларисы с ником glutenfree lo в Instagram. Внешний вид блюда напоминает классический красный борщ.

Летний холодник вместо горячего красного борща: как приготовить сезонное блюдо

Ингредиенты:

  • свекла – 3 шт. (средние)
  • огурец – 4 маленьких
  • яйца – 4 шт.
  • зеленый лук
  • укроп
  • холодный кефир – 850 мл.

Способ приготовления:

Летний холодник вместо горячего красного борща: как приготовить сезонное блюдо

1. Отварить свеклу.

2. Натереть на терке.

Летний холодник вместо горячего красного борща: как приготовить сезонное блюдо

3. Добавить мелко нарезанные огурцы и яйца, зелень.

Летний холодник вместо горячего красного борща: как приготовить сезонное блюдо

4. Довести по вкусу с помощью соли, перца и сушеного лука.

Летний холодник вместо горячего красного борща: как приготовить сезонное блюдо

5. Залить все кефиром.

Летний холодник вместо горячего красного борща: как приготовить сезонное блюдо

6. Регулировать густоту  можно, добавляя минеральную воду.

Летний холодник вместо горячего красного борща: как приготовить сезонное блюдо

7. Вкусно подавать с жареным горячим картофелем.

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