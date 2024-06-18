Летний холодник вместо горячего красного борща: как приготовить сезонное блюдо
Холодник – это летнее блюдо свеклой, сезонной зеленью и другими молодыми овощами. Все эти ингредиенты заливают холодным кефиром, поэтому такой суп получается очень освежающим и идеально подходит для летней жары.
Идея приготовления домашнего летнего холодильника опубликована на странице фудблогера Ларисы с ником glutenfree lo в Instagram. Внешний вид блюда напоминает классический красный борщ.
Ингредиенты:
- свекла – 3 шт. (средние)
- огурец – 4 маленьких
- яйца – 4 шт.
- зеленый лук
- укроп
- холодный кефир – 850 мл.
Способ приготовления:
1. Отварить свеклу.
2. Натереть на терке.
3. Добавить мелко нарезанные огурцы и яйца, зелень.
4. Довести по вкусу с помощью соли, перца и сушеного лука.
5. Залить все кефиром.
6. Регулировать густоту можно, добавляя минеральную воду.
7. Вкусно подавать с жареным горячим картофелем.
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