Обычные сезонные кабачки можно использовать для приготовления вкусного салата. Овощи прекрасно сочетаются с сыром, чесноком и зеленью. Также можно добавить чеснок. А главный секрет вкуса в заправке.

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Идея приготовления летнего салата из кабачков опубликована на странице фудблогера Марины с ником faynaya marina в Instagram. Для пикантного соуса вам понадобится всего 4 ингредиента.

Ингредиенты:

средние кабачки – 2 шт.

моцарелла или сулугуни – 200 г

петрушка или укроп

чеснок

соль/перец

Ингредиенты для соуса:

масло – 50 грамм

вареные яйца – 2 шт.

сок лайма – 0,5 шт.

горчица – 0.5 ч.л.

Способ приготовления:

1. Кабачки порезать кубиком.

2. Залить кипятком.

3. Посолите и накройте крышкой.

4. Натереть на терке сыр.

5. Измельчить петрушку.

6. Туда же добавить чеснок, перец, соль и кабачки.

7. Добавить ложку горчицы в зернах и пармезан.

8. Заправить соусом.

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