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Летний кабачковый салат с вкусным соусом: готовится элементарно
Обычные сезонные кабачки можно использовать для приготовления вкусного салата. Овощи прекрасно сочетаются с сыром, чесноком и зеленью. Также можно добавить чеснок. А главный секрет вкуса в заправке.
Идея приготовления летнего салата из кабачков опубликована на странице фудблогера Марины с ником faynaya marina в Instagram. Для пикантного соуса вам понадобится всего 4 ингредиента.
Ингредиенты:
- средние кабачки – 2 шт.
- моцарелла или сулугуни – 200 г
- петрушка или укроп
- чеснок
- соль/перец
Ингредиенты для соуса:
- масло – 50 грамм
- вареные яйца – 2 шт.
- сок лайма – 0,5 шт.
- горчица – 0.5 ч.л.
Способ приготовления:
1. Кабачки порезать кубиком.
2. Залить кипятком.
3. Посолите и накройте крышкой.
4. Натереть на терке сыр.
5. Измельчить петрушку.
6. Туда же добавить чеснок, перец, соль и кабачки.
7. Добавить ложку горчицы в зернах и пармезан.
8. Заправить соусом.
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