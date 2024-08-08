Летний кабачковый салат с вкусным соусом: готовится элементарно

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,1 т.
Летний кабачковый салат с вкусным соусом: готовится элементарно

Обычные сезонные кабачки можно использовать для приготовления вкусного салата. Овощи прекрасно сочетаются с сыром, чесноком и зеленью. Также можно добавить чеснок. А главный секрет вкуса в заправке.

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Идея приготовления летнего салата из кабачков опубликована на странице фудблогера Марины с ником faynaya marina в Instagram. Для пикантного соуса вам понадобится всего 4 ингредиента.

Летний кабачковый салат с вкусным соусом: готовится элементарно

Ингредиенты:

  • средние кабачки – 2 шт.
  • моцарелла или сулугуни – 200 г
  • петрушка или укроп
  • чеснок
  • соль/перец

Ингредиенты для соуса:

  • масло – 50 грамм
  • вареные яйца – 2 шт.
  • сок лайма – 0,5 шт.
  • горчица – 0.5 ч.л.

Способ приготовления:

Летний кабачковый салат с вкусным соусом: готовится элементарно

1. Кабачки порезать кубиком.

2. Залить кипятком.

Летний кабачковый салат с вкусным соусом: готовится элементарно

3. Посолите и накройте крышкой.

4. Натереть на терке сыр.

Летний кабачковый салат с вкусным соусом: готовится элементарно

5. Измельчить петрушку.

Летний кабачковый салат с вкусным соусом: готовится элементарно

6. Туда же добавить чеснок, перец, соль и кабачки.

Летний кабачковый салат с вкусным соусом: готовится элементарно

7. Добавить ложку горчицы в зернах и пармезан.

Летний кабачковый салат с вкусным соусом: готовится элементарно

8. Заправить соусом.

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