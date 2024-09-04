Крабовый салат

Салаты с крабовыми палочками можно готовить в классическом варианте – с рисом, а также и без, добавляя свежие огурцы, кукурузу.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата со свежими огурцами и зеленым луком.

Ингредиенты:

250 г крабовых палочек

свежий огурец

2-3 вареных яйца

1 банка кукурузы

150 г майонеза

зеленый лук

Способ приготовления:

1. Первым слоем выкладываем крабовые палочки и промазываем майонезом, далее следует слой свежих огурчиков, которые снова промазываем майонезом.

2. Затем выложите слой натертых на мелкой терке яиц и любимый сыр, сверху промазываем майонезом.

3. Последним слоем выкладываем кукурузу, на ней рисуем сеточку и украшаем зеленым луком.

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