Летний крабовый салат: что добавить для яркого вкуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
312
Рецепт салата

Салаты с крабовыми палочками можно готовить в классическом варианте – с рисом, а также и без, добавляя свежие огурцы, кукурузу.

Видео дня
Крабовый салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата со свежими огурцами и зеленым луком.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • 250 г крабовых палочек
  • свежий огурец
  • 2-3 вареных яйца
  • 1 банка кукурузы
  • 150 г майонеза
  • зеленый лук

Способ приготовления:

1. Первым слоем выкладываем крабовые палочки и промазываем майонезом, далее следует слой свежих огурчиков, которые снова промазываем майонезом.

Приготовление салата

2. Затем выложите слой натертых на мелкой терке яиц и любимый сыр, сверху промазываем майонезом.

Ингредиенты для блюда

3. Последним слоем выкладываем кукурузу, на ней рисуем сеточку и украшаем зеленым луком.

Готовый салат

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктысалатрецепт

Сейчас мы готовим

Все рецепты