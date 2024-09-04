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Летний крабовый салат: что добавить для яркого вкуса
Салаты с крабовыми палочками можно готовить в классическом варианте – с рисом, а также и без, добавляя свежие огурцы, кукурузу.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата со свежими огурцами и зеленым луком.
Ингредиенты:
- 250 г крабовых палочек
- свежий огурец
- 2-3 вареных яйца
- 1 банка кукурузы
- 150 г майонеза
- зеленый лук
Способ приготовления:
1. Первым слоем выкладываем крабовые палочки и промазываем майонезом, далее следует слой свежих огурчиков, которые снова промазываем майонезом.
2. Затем выложите слой натертых на мелкой терке яиц и любимый сыр, сверху промазываем майонезом.
3. Последним слоем выкладываем кукурузу, на ней рисуем сеточку и украшаем зеленым луком.
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