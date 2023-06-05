Крабовые палочки могут быть идеальной основой для приготовления вкусных салатов, а также закусок. Если вы хотите приготовить крабовый салат по-новому, не добавляйте рис, замените его свежими огурцами, так блюдо будет более легким.

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из крабовых палочек, с огурцами, яйцами и соусом из йогурта с горчицей.

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Ингредиенты:

яйца – 1-2 шт.

крабовые палочки – 100 г

огурцы – 1 шт.

кукуруза – 1/2 б

зеленый лук – по желанию

Для соуса:

белый йогурт

майонез

горчица в зернах

Способ приготовления:

1. Сварите яйца, порежьте кубиком. Крабовые палочки нарежьте средними кусками.

2. Огурцы порежьте кубиком.

3. Смешайте йогурт с майонезом, добавьте горчицу, перемешайте.

4. Переложите все ингредиенты в миску, добавьте кукурузу, соус, перемешайте, поставьте в холодильник на 30-50 минут.

Перед подачей присыпьте зеленым луком.

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