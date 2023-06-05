Летний крабовый салат по-новому: делимся рецептом вкусного блюда и оригинальной заправки

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Салат с крабовыми палочками

Крабовые палочки могут быть идеальной основой для приготовления вкусных салатов, а также закусок. Если вы хотите приготовить крабовый салат по-новому, не добавляйте рис, замените его свежими огурцами, так блюдо будет более легким. 

Вкусный салат из крабовых палочек

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из крабовых палочек, с огурцами, яйцами и соусом из йогурта с горчицей. 

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • яйца – 1-2 шт. 
  • крабовые палочки – 100 г
  • огурцы – 1 шт. 
  • кукуруза – 1/2 б
  • зеленый лук – по желанию 

Для соуса:

  • белый йогурт
  • майонез
  • горчица в зернах

Способ приготовления:

1. Сварите яйца, порежьте кубиком.  Крабовые палочки нарежьте средними кусками.

Крабовые палочки

2. Огурцы порежьте кубиком. 

Свежие огурцы

3. Смешайте йогурт с майонезом, добавьте горчицу, перемешайте.

4. Переложите все ингредиенты в миску, добавьте кукурузу, соус, перемешайте, поставьте в холодильник на 30-50 минут.

Приготовление салата

Перед подачей присыпьте зеленым луком. 

Готовый салат

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