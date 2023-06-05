Летний крабовый салат по-новому: делимся рецептом вкусного блюда и оригинальной заправки
Крабовые палочки могут быть идеальной основой для приготовления вкусных салатов, а также закусок. Если вы хотите приготовить крабовый салат по-новому, не добавляйте рис, замените его свежими огурцами, так блюдо будет более легким.
Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из крабовых палочек, с огурцами, яйцами и соусом из йогурта с горчицей.
Ингредиенты:
- яйца – 1-2 шт.
- крабовые палочки – 100 г
- огурцы – 1 шт.
- кукуруза – 1/2 б
- зеленый лук – по желанию
Для соуса:
- белый йогурт
- майонез
- горчица в зернах
Способ приготовления:
1. Сварите яйца, порежьте кубиком. Крабовые палочки нарежьте средними кусками.
2. Огурцы порежьте кубиком.
3. Смешайте йогурт с майонезом, добавьте горчицу, перемешайте.
4. Переложите все ингредиенты в миску, добавьте кукурузу, соус, перемешайте, поставьте в холодильник на 30-50 минут.
Перед подачей присыпьте зеленым луком.
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