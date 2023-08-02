Летний крабовый салат с неожиданным ингредиентом: готовится блюдо 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт салата

Салат из крабовых палочек можно готовить с рисом, если хотите, чтобы блюдо было более сытным.   А летом можно готовить салат со свежими огурцами, консервированными ананасами и зеленым луком. Для заправки можно использовать не майонез, а йогурт с горчицей. 

Что приготовить из крабовых палочек

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом летнего крабового салата с консервированными ананасами, копченой колбасой и твердым сыром. 

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • крабовые палочки – 180 г
  • ананасы консервированные – 150-200 г
  • сыр твердый – 100 г
  • колбаса копченая – 150 г
  • яйца вареные – 2 шт. 
  • чеснок – 1-2 зуб.
  • соль, перец – по вкусу
  • майонез – по вкусу

Способ приготовления:

1. Нарежьте копченую колбасу соломкой, крабовые палочки произвольно. Ананасы и яйца порежьте небольшими кусками. Сыр натрите на большую терку или порежьте кубиками.

Приготовление салата

2. Все ингредиенты поместите в миску и добавьте соль, перец, чеснок и майонез, перемешайте и можно есть.  

Готовый салат

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