Салат из крабовых палочек можно готовить с рисом, если хотите, чтобы блюдо было более сытным. А летом можно готовить салат со свежими огурцами, консервированными ананасами и зеленым луком. Для заправки можно использовать не майонез, а йогурт с горчицей.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом летнего крабового салата с консервированными ананасами, копченой колбасой и твердым сыром.

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Ингредиенты:

крабовые палочки – 180 г

ананасы консервированные – 150-200 г

сыр твердый – 100 г

колбаса копченая – 150 г

яйца вареные – 2 шт.

чеснок – 1-2 зуб.

соль, перец – по вкусу

майонез – по вкусу

Способ приготовления:

1. Нарежьте копченую колбасу соломкой, крабовые палочки произвольно. Ананасы и яйца порежьте небольшими кусками. Сыр натрите на большую терку или порежьте кубиками.

2. Все ингредиенты поместите в миску и добавьте соль, перец, чеснок и майонез, перемешайте и можно есть.

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