Летний крабовый салат с неожиданным ингредиентом: готовится блюдо 10 минут
Салат из крабовых палочек можно готовить с рисом, если хотите, чтобы блюдо было более сытным. А летом можно готовить салат со свежими огурцами, консервированными ананасами и зеленым луком. Для заправки можно использовать не майонез, а йогурт с горчицей.
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом летнего крабового салата с консервированными ананасами, копченой колбасой и твердым сыром.
Ингредиенты:
- крабовые палочки – 180 г
- ананасы консервированные – 150-200 г
- сыр твердый – 100 г
- колбаса копченая – 150 г
- яйца вареные – 2 шт.
- чеснок – 1-2 зуб.
- соль, перец – по вкусу
- майонез – по вкусу
Способ приготовления:
1. Нарежьте копченую колбасу соломкой, крабовые палочки произвольно. Ананасы и яйца порежьте небольшими кусками. Сыр натрите на большую терку или порежьте кубиками.
2. Все ингредиенты поместите в миску и добавьте соль, перец, чеснок и майонез, перемешайте и можно есть.
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