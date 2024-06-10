Летний "Медовик": что добавить в торт для оригинального вкуса
Один из самых простых и вкусных тортов – "Медовик", основа которого – медовые коржи и нежный сметанный крем. Для того, чтобы торт не был слишком сладким, добавьте в крем цедру лимона или кисло-сладкое варенье.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного "Медовика" с вареньем, которое придаст десерту оригинального вкуса.
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 1 стакан сахара
- 2 ст. л меда с горкой
- 50 г масла
- 2 ч. л соды
- варенье
Крем:
- сметана
- сахар
- ванильный сахар
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца с сахаром, добавьте мед, перемешайте и далее добавьте сливочное масло.
2. Переставьте тесто на водяную баню, готовьте помешивая, чтобы сахар и масло растаяли, после снимите с огня, добавьте понемногу 4-4,5 стакана муки.
3. Замесите тесто и разделите на 8 шариков, раскатайте и выпекайте.
4. Крем: взбейте сметану с сахаром и ванильным сахаром.
5. Соберите торт: коржи смажьте кремом, добавьте варенье. Готовый торт поставьте в холодильник на несколько часов!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: