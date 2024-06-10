Один из самых простых и вкусных тортов – "Медовик", основа которого – медовые коржи и нежный сметанный крем. Для того, чтобы торт не был слишком сладким, добавьте в крем цедру лимона или кисло-сладкое варенье.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного "Медовика" с вареньем, которое придаст десерту оригинального вкуса.

Ингредиенты:

2 яйца

1 стакан сахара

2 ст. л меда с горкой

50 г масла

2 ч. л соды

варенье

Крем:

сметана

сахар

ванильный сахар

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с сахаром, добавьте мед, перемешайте и далее добавьте сливочное масло.

2. Переставьте тесто на водяную баню, готовьте помешивая, чтобы сахар и масло растаяли, после снимите с огня, добавьте понемногу 4-4,5 стакана муки.

3. Замесите тесто и разделите на 8 шариков, раскатайте и выпекайте.

4. Крем: взбейте сметану с сахаром и ванильным сахаром.

5. Соберите торт: коржи смажьте кремом, добавьте варенье. Готовый торт поставьте в холодильник на несколько часов!

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