Летний "Медовик": что добавить в торт для оригинального вкуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
36
Летний 'Медовик': что добавить в торт для оригинального вкуса

Один из самых простых и вкусных тортов – "Медовик", основа которого – медовые коржи и нежный сметанный крем. Для того, чтобы торт не был слишком сладким, добавьте в крем цедру лимона или кисло-сладкое варенье.

Вкусный ''Медовик'' с ягодами

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного "Медовика" с вареньем, которое придаст десерту оригинального вкуса.

Рецепт торта

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 1 стакан сахара
  • 2 ст. л меда с горкой
  • 50 г масла
  • 2 ч. л соды
  • варенье

Крем:

  • сметана
  • сахар
  • ванильный сахар

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с сахаром, добавьте мед, перемешайте и далее добавьте сливочное масло.

2. Переставьте тесто на водяную баню, готовьте помешивая, чтобы сахар и масло растаяли, после снимите с огня, добавьте понемногу 4-4,5 стакана муки.

3. Замесите тесто и разделите на 8 шариков, раскатайте и выпекайте.

Приготовление коржей для торта

4. Крем: взбейте сметану с сахаром и ванильным сахаром.

Крем для десерта

5. Соберите торт: коржи смажьте кремом, добавьте варенье. Готовый торт поставьте в холодильник на несколько часов!

Готовый торт

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинадесертрецептторт

Сейчас мы готовим

Все рецепты