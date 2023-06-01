Полезный напиток, в котором можно совместить сезонные фрукты – это молочный коктейль. Особенно его любят малыши. В жаркую погоду – это именно то, что нужно. Может быть даже замечательной альтернативой разным десертам. Однако, очень важно использовать именно домашние компоненты.

Идея приготовления вкусного молочного коктейля для детей с клубникой опубликована на странице фудблогера Виты с ником vitala_foodblog в Instagram. Все компоненты для коктейля нужно просто сбить блендером.

Ингредиенты:

50 мл клубничного сиропа

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750 мл молока

250 г мороженого пломбир

200 г свежей клубники (по желанию можно добавить банан)

Способ приготовления:

1. В кувшин положить мороженое, клубнику (заранее промытые и измельченные), клубничный сироп.

2. Залить все это холодным молоком.

3. Взбить погружным блендером.

4. Высокие стаканы сверху украсить сахаром.

5. Наполнить стаканы коктейлем.

6. Сверху украсить клубникой.

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