Летний молочный коктейль с клубникой для детей: готовится из натуральных компонентов

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Летний молочный коктейль с клубникой для детей: готовится из натуральных компонентов

Полезный напиток, в котором можно совместить сезонные фрукты – это молочный коктейль. Особенно его любят малыши. В жаркую погоду – это именно то, что нужно. Может быть даже замечательной альтернативой разным десертам. Однако, очень важно использовать именно домашние компоненты.

Идея приготовления вкусного молочного коктейля для детей с клубникой опубликована на странице фудблогера Виты с ником vitala_foodblog в Instagram. Все компоненты для коктейля нужно просто сбить блендером.

Летний молочный коктейль с клубникой для детей: готовится из натуральных компонентов

Ингредиенты:

  • 50 мл клубничного сиропа
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  • 750 мл молока
  • 250 г мороженого пломбир
  • 200 г свежей клубники (по желанию можно добавить банан)

Способ приготовления:

Летний молочный коктейль с клубникой для детей: готовится из натуральных компонентов

1. В кувшин положить мороженое, клубнику (заранее промытые и измельченные), клубничный сироп.

Летний молочный коктейль с клубникой для детей: готовится из натуральных компонентов

2. Залить все это холодным молоком.

Летний молочный коктейль с клубникой для детей: готовится из натуральных компонентов

3. Взбить погружным блендером.

Летний молочный коктейль с клубникой для детей: готовится из натуральных компонентов

4. Высокие стаканы сверху украсить сахаром.

Летний молочный коктейль с клубникой для детей: готовится из натуральных компонентов

5. Наполнить стаканы коктейлем.

Летний молочный коктейль с клубникой для детей: готовится из натуральных компонентов

6. Сверху украсить клубникой.

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