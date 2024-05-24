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Летний салат а-ля окрошка из 4 ингредиентов: самый простой рецепт
Летом салаты лучше всего готовить без майонеза, заменив его сметаной, маслом. Стоит не забывать о полезной зелени.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого и вкусного салата из редиски, свежих огурцов и лука.
Ингредиенты:
- огурец
- редис
- отварные яйца
- зеленый лук
- нерафинированное масло или сметана
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Порежьте огурцы, редиску, яйца и лук.
2. Переложите все в миску, добавьте масло, соль, перемешайте.
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