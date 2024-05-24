Летом салаты лучше всего готовить без майонеза, заменив его сметаной, маслом. Стоит не забывать о полезной зелени.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого и вкусного салата из редиски, свежих огурцов и лука.

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Ингредиенты:

огурец

редис

отварные яйца

зеленый лук

нерафинированное масло или сметана

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Порежьте огурцы, редиску, яйца и лук.

2. Переложите все в миску, добавьте масло, соль, перемешайте.

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