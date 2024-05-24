Летний салат а-ля окрошка из 4 ингредиентов: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Летний салат а-ля окрошка из 4 ингредиентов: самый простой рецепт

Летом салаты лучше всего готовить без майонеза, заменив его сметаной, маслом. Стоит не забывать о полезной зелени. 

Свежие огурцы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого и вкусного салата из редиски, свежих огурцов и лука. 

Рецепт салата
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Ингредиенты: 

  • огурец
  • редис
  • отварные яйца
  • зеленый лук
  • нерафинированное масло или сметана 
  • соль – по вкусу

Способ приготовления: 

1. Порежьте огурцы, редиску, яйца и лук.

Ингредиенты для салата

2. Переложите все в миску, добавьте масло, соль, перемешайте.

Готовый салат

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